Подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии

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bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 16:50
Страны-гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция - подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в ходе переговоров в Астане.
Sirijos vaikai
© Reuters/Scanpix

Церемония подписания меморандума прервалась криками представителей сирийской оппозиции, некоторые оппозиционеры покинули зал переговоров, но большая часть оппозиции осталась в зале, сообщает агентство РИА Новости.

Меморандум должен вступить в силу через месяц, рассказал замглавы МИД Ирана.

Документ предполагает создание четырех зон безопасности на территориях, которые контролируются сирийскими повстанцами на северо-западе провинции Идлиб, в некоторых частях провинции Хомс, а также в анклаве Восточная Гута рядом с Дамаском, сообщили ранее СМИ, ознакомившиеся с проектом меморандума.

Планируется, что внутри этих зон безопасности будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

Зоны безопасности будут окружены контрольно-пропускными пунктами, которые будут контролироваться представителями повстанцев и правительственных войск. В качестве наблюдателей там могут быть размещены и иностранные войска.

Днем ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Россия, США, Турция, Иран и Сирия близки к заключению соглашения о создании в Сирии зон безопасности, которые должны укрепить режим прекращения огня.

"Что касается полетов авиации. Если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет. При условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности", - пояснил российский президент по итогам российско-турецких переговоров.

Путин добавил, что обсудил это предложение с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, администрация США поддерживает "эти идеи".

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