Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину

bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 12:49
Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов сознался в совершении преступления, заявил его адвокат.
Išpuolis Stokholme: sunkvežimis įvažiavo į žmonių minią
© Vida Press

Акилов признал вину во время слушания в суде, на котором определялась его мера пресечения. Как отмечает корреспондент Би-би-си, когда обвиняемый появился в зале суда, на его голову было накинуто зеленое одеяло, которое судья велел снять.

После перечисления обвинений защита Акилова заявила, что их клиент признает, что совершил захват грузовика службы доставки, который после этого вывел на тротуар, сбив нескольких человек, четверо из которых погибли, и направил в стену магазина.

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"Позиция моего клиента в том, что он признает совершение террористического преступления, понимая, что будет приговорен к заключению", - сказал адвокат.

Ранее шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Акилов во время столкновения грузовика с витриной был ранен, но все же смог бежать с места преступления. Задержали его через несколько часов.

В правоохранительных органах заявили, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти.

Сообщается, что в Узбекистане Акилов оставил жену и четверых детей, уехав в Европу на заработки.

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Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину

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