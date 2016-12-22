Подозреваемый по делу о теракте в Берлине отсидел в итальянской тюрьме

 (1)
NEWSru.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 07:42
Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.
© Twitter nuotr.

По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, полиция начала его поиск. За информацию о его местонахождении власти пообещали награду в 100 тысяч евро.

Полиция сняла оцепление с площади в центре Берлина, где произошел теракт

Полиция Берлина завершила следственные действия и сняла оцепление с площади Брайтшайдплац в центре германской столицы, где в понедельник произошел теракт. Об этом сообщается на официальной странице полиции города в Twitter.

"Следственные действия на месте преступления завершены. Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина", - отметили в ведомстве.

С вечера понедельника Брайтшайдплац в центре западной части Берлина и прилегающая к ней улица были оцеплены полицией. Как отмечает ТАСС, на месте следователи собирали улики с целью найти исполнителя теракта.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии (1)

Berlyno Kalėdų mugė
В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки. Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ (26)

Nadija Savčenko
Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов (19)

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов
Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.

"Берлинский террорист" был хорошо известен спецслужбам

Берлинский террорист был хорошо известен спецслужбам
Гражданин Туниса Анис Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине в понедельник, 19 декабря, ранее неоднократно попадал в поле зрения спецслужб США, Германии и Италии.

Эрдоган назвал убийцу российского посла сторонником Гюлена (7)

Эрдоган назвал убийцу российского посла сторонником Гюлена
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии сомнений в том, что убийца российского посла Андрея Карлова был сторонником живущего в США исламского проповедника Фетхуллы Гюлена.
Facebook друзья
Rambler's Top100