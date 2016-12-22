Подозреваемый по делу о теракте в Берлине отсидел в итальянской тюрьме

Гражданин Туниса Анис Амри, которого разыскивают по делу о теракте в Берлине, провел четыре года в тюрьме в Италии и был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы на родине. Об этом сообщила в среду радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.

По словам мужчины, Амри покинул Африку семь лет назад. Отсидев в итальянской тюрьме, предполагаемый террорист в прошлом году перебрался в ФРГ. По данным радиостанции, в силовых ведомствах Туниса указали, что на родине он был заочно приговорен за вооруженный грабеж к пяти годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Ранее брат подозреваемого сообщил немецкой газете Bild, что Амри за две недели до теракта оборвал связи с семьей. По его словам, все родственники были шокированы новостями о том, что их близкий мог быть исполнителем теракта в германской столице. О местонахождении Амри семья ничего не знает.

В понедельник вечером тягач с прицепом, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами террориста стали 12 человек, 48 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Позже в кабине грузовика были найдены документы на имя 24-летнего Аниса Амри, полиция начала его поиск. За информацию о его местонахождении власти пообещали награду в 100 тысяч евро.

Полиция сняла оцепление с площади в центре Берлина, где произошел теракт

Полиция Берлина завершила следственные действия и сняла оцепление с площади Брайтшайдплац в центре германской столицы, где в понедельник произошел теракт. Об этом сообщается на официальной странице полиции города в Twitter.

"Следственные действия на месте преступления завершены. Мы передаем Брайтшайдплац обратно жителям Берлина", - отметили в ведомстве.

С вечера понедельника Брайтшайдплац в центре западной части Берлина и прилегающая к ней улица были оцеплены полицией. Как отмечает ТАСС, на месте следователи собирали улики с целью найти исполнителя теракта.