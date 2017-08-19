Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых в Камбрильсе

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bbcrussian.com
суббота, 19 августа 2017 г. 11:02
Основной подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, Мусса Укабир, назван среди пяти человек, которых полиция застрелила накануне в Камбрильсе, предотвращая второй теракт.
Teroras Barselonoje
© AP / Scanpix

Именно он арендовал минивэн, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны. Жертвами нападения стали по меньшей мере 13 человек, более 100 получили травмы под колесами машины.

После трагедии полиция объявила в розыск четверых, но теперь сообщила, что в бегах остается только один — 22-летний Юнес Абуякуб.

Четверо подозреваемых арестованы, в том числе старший брат убитого Дрисс Укабир.

Мусса Укабир — 17-летний гражданин Испании, проживавший в городе Жирона на востоке Каталонии.

Большинство других подозреваемых — граждане Марокко.

По данным следствия, Мусса Укабир по документам брата взял в аренду две автомашины — одну он использовал для совершения теракта, а на другой скрылся. Брат Муссы утверждает, что его документы, на которые была оформлена аренда фургона, были украдены.

За день до нападения в Барселоне взрывом был разрушен жилой дом в Алканаре — прибрежном городе неподалеку от Барселоны. Полиция сообщила, что там готовили бомбы для терактов. Лишившись взрывчатки, нападавшие выбрали орудием автомобили.

Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

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