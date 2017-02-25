Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама считала яд "детским кремом"

Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама индонезийка заявила, что считала покушение - телевизионным розыгрышем, а яд - детским кремом. За свою работу она получила 85 евро.

Одна из подозреваемых в отравлении Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказала, что считала покушение телевизионным розыгрышем. Жидкость, которую она нанесла на лицо Ким Чен Нама, являлась, по ее мнению, детским кремом.

"Она сообщила, что получила за эту работу 400 ринггитов (около 85 евро)", - сообщил в субботу, 25 февраля, представитель индонезийского посольства. "Она не знала, что это яд", - подчеркнул он. Ранее стало известно, что в связи с отравлением Ким Чем Нама были задержаны гражданка Индонезии, гражданка Вьетнама и гражданин Северной Кореи.

Самое токсичное вещество

Следственные органы Малайзии считают, что "детский крем" из рассказа индонезийки является газом VX - фосфороорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия.

Газ VX считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в качестве химического оружия. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании, оно не имеет цвета и запаха. После его ингаляции смерть наступает примерно через 10-15 минут.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. Он скончался по пути в больницу.