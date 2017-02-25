Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама считала яд "детским кремом"

Deutsche Welle
суббота, 25 февраля 2017 г. 18:23
Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама индонезийка заявила, что считала покушение - телевизионным розыгрышем, а яд - детским кремом. За свою работу она получила 85 евро.
Kim Jong Namas (KIm Čen Namas)
© AFP/Scanpix

Одна из подозреваемых в отравлении Ким Чен Нама, единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказала, что считала покушение телевизионным розыгрышем. Жидкость, которую она нанесла на лицо Ким Чен Нама, являлась, по ее мнению, детским кремом.

"Она сообщила, что получила за эту работу 400 ринггитов (около 85 евро)", - сообщил в субботу, 25 февраля, представитель индонезийского посольства. "Она не знала, что это яд", - подчеркнул он. Ранее стало известно, что в связи с отравлением Ким Чем Нама были задержаны гражданка Индонезии, гражданка Вьетнама и гражданин Северной Кореи.

Самое токсичное вещество

Следственные органы Малайзии считают, что "детский крем" из рассказа индонезийки является газом VX - фосфороорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия.

Газ VX считается самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных веществ, применяемых в качестве химического оружия. Вещество было создано в 1955 году в Великобритании, оно не имеет цвета и запаха. После его ингаляции смерть наступает примерно через 10-15 минут.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. Он скончался по пути в больницу.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Германии водитель наехал на пешеходов и пытался скрыться, он убит полицией (2)

Vokietijos Heidelbergo mieste vyras automobiliu įlėkė į pėsčiuosius
В немецком городе Хайдельберг мужчина наехал на группу пешеходов, после чего пытался скрыться. Его застрелила полиция. По предварительным данным, пострадали три человека, передает Heidelberg24.

Выход Греции из еврозоны вновь стал темой в Евросоюзе (8)

Выход Греции из еврозоны вновь стал темой в Евросоюзе
Подзабытое слово Grexit возвращается. Это связано с дискуссией о списании греческих долгов, позицией МВФ, выборами в Германии и готовностью Афин к дальнейшим реформам.

США могут внести Северную Корею в список стран - спонсоров терроризма (4)

США могут внести Северную Корею в список стран - спонсоров терроризма
США рассматривают вопрос повторного включения Северной Кореи в список стран, которые спонсируют терроризм, на фоне предполагаемого убийства Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. Ранее о включении КНДР в черный список США просила Южная Корея. В субботу стало известно, что Белый дом отказался от встречи с представителем КНДР, которая планировалась в Нью-Йорке: женщине-дипломату просто не дали американскую визу.

Белый дом против СМИ: журналисты негодуют (7)

Белый дом против СМИ: журналисты негодуют
Ряд ведущих медиа-организаций, включая Би-би-си, гневно отреагировали после того, как их журналистам не разрешили присутствовать на брифинге, который давал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

WP узнала о шагах Трампа для опровержения связей с Россией (10)

WP узнала о шагах Трампа для опровержения связей с Россией
The Washington Post сообщила, что администрация Трампа просила членов разведсообщества и Конгресса США повлиять на СМИ с целью опровергнуть информацию о связях команды президента с Москвой.
Facebook друзья
Rambler's Top100