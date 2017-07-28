Подача электроэнергии в Крым была полностью прекращена

bbcrussian.com
пятница, 28 июля 2017 г. 15:50
Подача электроэнергии в Крым в пятницу днем была полностью прекращена из-за аварии. Все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком, перестали работать. Крымские города и села остались без света.
© Reuters/Scanpix

Города Крыма - Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь, а также Бахчисарайский и Симферопольский районы, остались без электричества из-за аварии, сообщили в компании "Крымэнерго". Свет отключился примерно в два часа дня по местному времени (совпадает с московским).

В пресс-службе Минэнерго России Русской службе Би-би-си в три часа дня по московскому времени сказали, что Крым оставался обесточен.

В пресс-службе "Крымэнерго" Русской службе Би-би-си, в свою очередь, сообщили, что не располагают данными о причине сбоя, добавив, что у них в здании в настоящий момент нет света. Устранением сбоя начали заниматься специалисты министерства топлива и энергетики Крыма.

Министр топлива и энергетики Вадим Белик заявил агентству Интерфакс, что произошло отключение всех четырех линий энергомоста, по которому полуостров получает электричество из России.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - добавил министр.

В "Крымэнерго" обещали восстановить электроснабжение полуострова в течение часа, сообщало агентство RNS. Позже агентство Крыминформ передало, что энергоснабжение Крыма восстановлено по двум из четырех веток энергомоста.

Причиной аварийного отключения энергомоста стала аномально высокая температура в Краснодарском крае, откуда поступает электричество, уточнила пресс-служба минэнерго России.

На улицах Симферополя во время аварии были отключены светофоры и не работал электротранспорт. Жители Севастополя и других городов Крыма также рассказывали Би-би-си об отключении света.

Крупнейшие объекты инфраструктуры подключались к резервным источникам питания, пишет Крыминформ. По данным агентства, мобильные операторы в Крыму работали в штатном режиме благодаря автономным генераторам.

Без света в 2015 году

В прошлый раз массовое отключение электричества в Крыму произошло в 2015 году, после того как были взорваны и обстреляны несколько опор двух из четырех украинских линий электропередачи, ведущих в Крым. Позднее вышли из строя еще две ЛЭП, что привело к энергетическому кризису на полуострове.

В Крыму тогда был введен режим чрезвычайной ситуации, без света остались около миллиона человек.

В декабре 2015 года Украина перестала подавать электричество в Крым. В том же месяце была запущена первая нитка энергомоста из России на полуостров.

Президент России Владимир Путин лично запускал энергомост в Крым - это комплекс из линий электропередач и подстанций, которые должны были подключить полуостров к энергосистеме России.

На полную мощность энергомост был запущен в мае 2016 года. Путин тогда сообщил, что по энергомосту в Крым из России будет поступать более 800 мегаватт. "С учетом собственной генерации этого достаточно для нормальной работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном режиме", - говорил президент России.

По данным минэнерго России, в Крыму потребляется 1280 МВт, из них до 800 МВт поступает с помощью энергомоста. Еще 195 МВт - это собственная генерация, а остальное - это выработка газотурбинных электростанций.

Энергомост был запущен на фоне постоянных перебоев с электроэнергией на полуострове. После аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуострове несколько раз отключалась подача электричества из-за проблем с его подачей со стороны Украины.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Западные страны и Киев считают его украинской территорией, Москва - российским регионом.

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