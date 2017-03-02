Под Парижем задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта

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NEWSru.com
четверг, 2 марта 2017 г. 07:46
В пригороде Парижа полиция задержала четырех человек по подозрению в подготовке теракта, передает Reuters со ссылкой на источник в юридических кругах.
© AFP/Scanpix

По данным агентства, задержание произошло в коммуне Клиши-су-Буа, расположенной к востоку от Парижа.

Сообщается, что задержанные являются членами одной семьи. В настоящее время французские власти проводят предварительное расследование в связи с их предполагаемыми планами совершить теракт.

В январе в этом же районе были обнаружены компоненты, использующиеся для изготовления взрывчатки. К подозреваемым следствие привели следы ДНК, обнаруженные на изъятых объектах.

Напомним, в ноябре 2015 года, после серии терактов в Париже, унесшими жизни 130 человек, во Франции был введен режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор.

NEWSru.com
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