Под Парижем автомобиль врезался в группу военных и скрылся

 (3)
bbcrussian.com
среда, 9 августа 2017 г. 13:49
В одном из пригородов Парижа, Леваллуа-Перре, расположенном на северо-западе французской столицы, в группу военнослужащих врезался автомобиль BMW.
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени. По сообщениям очевидцев, ранены шесть человек, из которых двое - тяжело.
Полиция подтверждает эти данные, однако подчеркивает, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Водителю, совершившему наезд, удалось скрыться с места происшествия, сейчас ведутся его поиски.

По данным телеканала BFM TV, автомобиль врезался в солдат, когда те выходили из казармы.

"Это, несомненно, преднамеренный акт", - заявил в интервью телеканалу глава районной управы Леваллуа-Перре Патрик Балкани.

Он уточнил, что машина с нападавшим была припаркована на противоположной от казармы стороне аллеи и дожидалась выхода из здания военных 35-го пехотного полка.

В то же время издание Le Figaro цитирует источник в полиции, который говорит, что с точностью говорить о мотивах водителя пока рано.
"Терроризм, алкогольное опьянение, психические проблемы... Все варианты рассматриваются", - сказал собеседник газеты.

Во Франции с 2015 года действует режим чрезвычайного положения. Он был введен после серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, еще более 350 получили ранения.

В июле 2017 года парламент Франции одобрил закон об очередном продлении чрезвычайного положения - еще на полгода, до 1 ноября.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Решение о новом дизайне польского паспорта будет принято в сентябре

Решение о новом дизайне польского паспорта будет принято в сентябре
Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре. Об этом сообщили в МВД Польши.

Смоленская подкомиссия: повреждения крыла самолета имеют признаки взрыва (12)

Смоленская подкомиссия: повреждения крыла самолета имеют признаки взрыва
В Польше подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла началось еще перед столкновением с березой.

Арестован подозреваемый в нападении на военных под Парижем (1)

Арестован подозреваемый в нападении на военных под Парижем
Французские полицейские ранили и арестовали подозреваемого в нападении на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Facebook создает второй центр по борьбе с интернет-ботами в Германии (1)

Facebook создает второй центр по борьбе с интернет-ботами в Германии
Руководство крупнейшей в мире социальной сети Facebook планирует значительным образом увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением противоречащих закону и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.

Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны (3)

Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны
Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, заключенное в 2003 году и вступившее в силу в 2004-м.
Facebook друзья