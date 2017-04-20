Почему правопопулисты в Германии борются за еврейских избирателей

Партия "Альтернатива для Германии" активно пытается заручиться поддержкой еврейских избирателей. DW разбиралась, насколько правые популисты в этом преуспели.

В интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в начале апреля, лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри назвала свою партию "одним из немногих политических гарантов жизни евреев даже во времена нелегальной антисемитской миграции в Германию". Однако когда речь заходит об АдГ и еврейском сообществе, у многих возникают совсем другие ассоциации.

В начале этого года в ФРГ разгорелся громкий скандал в связи с высказыванием председателя парламентской фракции АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьорна Хёкке . Говоря на одном из организованных партией мероприятий о мемориале жертвам Холокоста в Берлине, он заявил, что "немцы - единственный в мире народ, установивший памятник позору в самом сердце своей столицы". Несмотря на то, что общегерманская верхушка партии потребовала исключить Хёкке из АдГ, у него много сторонников, прежде всего на востоке страны. Ранее антисемитские высказывания на тему Холокоста позволял себе и депутат партии Вольфганг Гедеон.

Еврейское сообщество обеспокоено ростом антисемитизма

Представители еврейского сообщества всегда остро реагировали на заявления правых популистов. Выступая недавно перед школьниками в Бонне, вице-президент Центрального совета евреев в Германии Абрахам Лерер отметил, что АдГ "действительно вызывает у нас беспокойство". В свою очередь Рональд Лаудер, возглавляющий Всемирный еврейский конгресс, в интервью Die Welt назвал партию "позором для Германии".

Тем не менее у АдГ и живущих в Германии евреев, возможно, намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не просто о принадлежащих к еврейскому сообществу сторонниках партии: в рядах АдГ есть и еврейские политики. В одной только земле Баден-Вюртемберг из 38 кандидатов АДГ в парламент, которые баллотируются в округах, а не по партийным спискам, четверо евреев, выяснила еженедельная газета Die Zeit.

Одна из причин, пишет издание, вероятно, состоит в том, что в еврейском сообществе опасаются растущего числа мусульман в Германии и возможного проявления с их стороны антисемитизма. В начале апреля большой резонанс вызвала история еврейского школьника в одной из берлинских школ, которого подвергали травле ученики арабского и турецкого происхождения. Бывший президент Центрального совета евреев Шарлотте Кноблох говорила тогда, что это далеко не единственный случай.

Поддержка АдГ на волне миграционного кризиса

Один из тех, кого беспокоит рост числа мусульман в Германии за счет притока беженцев, - житель города Лёрраха в Баден-Вюртемберге Вольфганг Фуль, баллотирующийся в своем округе на выборах в бундестаг от АдГ. По его собственному признанию, именно эти опасения послужили причиной его вступления в ряды правых популистов, которые с самого начала выступали против миграционной политики канцлера Ангелы Меркель.

"Ты видишь, как меняется состав школьных классов, как другие дети нападают на твоих детей, осознаешь, что слово "еврей" в принципе снова стало ругательством в школе", - объяснил он свой выбор в прошлогоднем интервью Deutschlandfunk.

Раньше политик входил в правление своей родной еврейской общины, которая теперь от него дистанцировалась, и даже в директорат Центрального совета евреев. Он признается, что самую большую поддержку находит среди евреев, которые эмигрировали из стран бывшего Советского Союза. Именно они составляют большинство в еврейском сообществе в Германии.

Среди них - его коллега по партии Александр Березовский, родившийся на Украине. В интервью Die Zeit он признался, что боится "исламизации общества". При этом и другие его взгляды вполне типичны для члена АдГ. "Я не для того эмигрировал из СССР, чтобы однажды оказаться в ЕС-ССР", - высказывается политик из Штутгарта о Евросоюзе на странице местного отделения партии в Facebook.

Точное количество евреев в АдГ неизвестно

По мнению Фуля, по сравнению с другими политическими партиями в Германии доля евреев в АдГ непропорционально велика, пишет Die Zeit. Впрочем, официальный представитель партии Кристиан Лют не приводит точных данных о том, сколько именно евреев она насчитывает. По его словам, у АдГ нет сведений о религиозной принадлежности ее членов.

Интерес правопопулистских партий к еврейскому сообществу - относительно новое явление, которое не ограничивается одной Германией. Так, лидер французских правых популистов из "Национального фронта" Марин Ле Пен в 2015 году говорила что "евреям во Франции угрожает опасность. Они должны бороться на стороне тех, кто четко осознает угрозу исламистского фундаментализма". Ее единомышленник в Нидерландах Герт Вилдерс - большой друг Израиля, а в голландском сенате его Партию свободы представляет родившийся в Тель-Авиве Гиди Маркушовер.

Центральный совет евреев: у АдГ опасная риторика

Между тем АдГ целенаправленно борется за голоса избирателей в еврейских домах престарелых, и, судя по всему, небезуспешно. Не случайно Центральный совет евреев в Германии предупреждает, чтобы общины "не позволяли обольстить себя антимусульманской, подстрекательской риторикой АдГ".

По мнению бывшего президента совета Шарлотте Кноблох, "сложно превзойти дерзость и лживость, с которой АдГ использует в собственных целях оправданное беспокойство евреев антисемитизмом среди мусульман в Германии". Она убеждена, что компромиссов здесь быть не может: для евреев голосование за АдГ неприемлемо.