Победу в первом туре выборов во Франции одержал Эмманюэль Макрон

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов по итогам подсчета всех бюллетеней. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занял третье место, получив 19,91% голосов. Четвертым стал лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - за него проголосовали 19,64% избирателей.

По данным на сайте МВД, явка составила 78,23%.

В общей сложности в выборах приняли участие 11 кандидатов. По ходу подсчета голосов два лидирующих кандидата несколько раз сменяли друг друга на первом месте. Макрон вырвался вперед, когда начался подсчет бюллетеней в крупнейших французских городах.

Ле Пен после оглашения предварительных итогов заявила, что во втором туре перед гражданами Франции будет простой выбор: либо они проголосуют за "государство без защиты, без границ и массовой иммиграцией", либо за "Францию с границами, которые защищают рабочие места, покупательскую способность, безопасность и суверенитет".

Эмманюэль Макрон, комментируя первые итоги выборов, заявил, что Франция "перевернула страницу политической жизни". 39-летний основатель надпартийного движения "На марше" в случае его избрания 7 мая на пост главы государства станет самым молодым президентом в истории V Республики, отмечает ТАСС. "Я хочу быть вашим президентом", - заявил Макрон своим сторонникам после объявления результатов первого тура.

Макрон собрал своих сторонников и представителей ближайшего окружения в известном парижском кафе "Ротонда" (La Rotonde), чтобы отпраздновать победу в первом туре выборов. Знаменитое кафе находится на бульваре Монпарнас, оно было открыто еще в 1911 году. Его любили посещать художники и писатели в первой половине ХХ-го века. Здесь подают блюда французской кухни. В меню кафе - устрицы, улитки, паштет, мясо утки, а также говядина от элитных поставщиков.

Президент Франции Франсуа Олланд уже поздравил Эмманюэля Макрона с победой на первом этапе президентских выборов.

Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон призвал своих сторонников голосовать во втором раунде за Макрона. "Объединиться за Макрона" призвал и бывший премьер-министр страны Жан-Пьер Раффарен. За Макрона также решили агитировать кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Явка на выборах, вопреки опасениям, приблизилась к показателям 2012 года. Как отмечало агентство Reuters, результаты выборов определят место Франции в Евросоюзе, во многом - будущее самого образования.

Выборы проводились во Франции впервые в условиях действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 2015 года. В связи с этим власти приняли чрезвычайные меры безопасности. В целом день выборов прошел без происшествий.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.