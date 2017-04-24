Победу в первом туре выборов во Франции одержал Эмманюэль Макрон

Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занял третье место, получив 19,91% голосов. Четвертым стал лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - за него проголосовали 19,64% избирателей.
По данным на сайте МВД, явка составила 78,23%.
В общей сложности в выборах приняли участие 11 кандидатов. По ходу подсчета голосов два лидирующих кандидата несколько раз сменяли друг друга на первом месте. Макрон вырвался вперед, когда начался подсчет бюллетеней в крупнейших французских городах.
Ле Пен после оглашения предварительных итогов заявила, что во втором туре перед гражданами Франции будет простой выбор: либо они проголосуют за "государство без защиты, без границ и массовой иммиграцией", либо за "Францию с границами, которые защищают рабочие места, покупательскую способность, безопасность и суверенитет".
Эмманюэль Макрон, комментируя первые итоги выборов, заявил, что Франция "перевернула страницу политической жизни". 39-летний основатель надпартийного движения "На марше" в случае его избрания 7 мая на пост главы государства станет самым молодым президентом в истории V Республики, отмечает ТАСС. "Я хочу быть вашим президентом", - заявил Макрон своим сторонникам после объявления результатов первого тура.
Макрон собрал своих сторонников и представителей ближайшего окружения в известном парижском кафе "Ротонда" (La Rotonde), чтобы отпраздновать победу в первом туре выборов. Знаменитое кафе находится на бульваре Монпарнас, оно было открыто еще в 1911 году. Его любили посещать художники и писатели в первой половине ХХ-го века. Здесь подают блюда французской кухни. В меню кафе - устрицы, улитки, паштет, мясо утки, а также говядина от элитных поставщиков.
Президент Франции Франсуа Олланд уже поздравил Эмманюэля Макрона с победой на первом этапе президентских выборов.
Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон призвал своих сторонников голосовать во втором раунде за Макрона. "Объединиться за Макрона" призвал и бывший премьер-министр страны Жан-Пьер Раффарен. За Макрона также решили агитировать кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро.
Явка на выборах, вопреки опасениям, приблизилась к показателям 2012 года. Как отмечало агентство Reuters, результаты выборов определят место Франции в Евросоюзе, во многом - будущее самого образования.
Выборы проводились во Франции впервые в условиях действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 2015 года. В связи с этим власти приняли чрезвычайные меры безопасности. В целом день выборов прошел без происшествий.
Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.