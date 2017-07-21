По всей Европе объявлен отзыв более трех миллионов автомобилей Mercedes

Deutsche Welle
пятница, 21 июля 2017 г. 16:35
Немецкий автоконцерн Daimler собирается отозвать для улучшения программного обеспечения более трех миллионов автомобилей Mercedes по всей Европе, сообщает агентство dpa.
© Gamintojo archyvas

Таким образом концерн надеется сократить объем вредных выхлопов в своих автомобилях. Эта операция будет стоить Daimler около 220 миллионов евро. Для владельцев автомобилей работы будут проводиться бесплатно и продолжаться около одного часа. Переоснащение может начаться уже в августе 2017 года.

Модернизация автомобилей является частью плана концерна по "реабилитации" дизельных двигателей, репутации которых нанесен существенный урон в связи с многочисленными скандалами и обвинениями в махинациях с объемом выхлопов.

"Мы убеждены, что дизель не в последнюю очередь из-за низкого выхлопа углекислого газа и в будущем будет занимать свое место в семействе двигателей", — заявил глава Daimler Дитер Цетше.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Daimler предположительно манипулировал данными об объеме вредных выхлопных газов более миллиона автомобилей с дизельными двигателями. На автомобили, возможно, устанавливалось программное обеспечение, которое занижало показатели объема вредных выхлопов, сказано в попавшем в распоряжение журналистов тексте ордера на обыск, выданного окружным судом Штутгарта.

В конце мая около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели обыски в 11 офисных зданиях Daimler в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Полицейские искали "улики и носители данных" в связи с незаконной рекламой и "манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных моделях Daimler".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава ЦРУ: Россия почти не участвует в войне против ИГ (21)

Naujasis CŽV vadovas Mike Pompeo
Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что у России нет планов покинуть Сирию, что ее участие в войне против "Исламского государства" минимально и что она будет продолжать вмешательство в дела США. Российский МИД в ответ заявил, что удивлен такими высказываниями.

Для чего Китаю совместные военно-морские учения с Россией? (23)

Для чего Китаю совместные военно-морские учения с Россией?
Россия и Китай, по данным российского минобороны, с 24 по 27 июля проведут совместные учения военно-морского флота "Морское взаимодействие - 2017" в акватории Балтийского моря.

США запретили своим гражданам поездки в КНДР (2)

США запретили своим гражданам поездки в КНДР
Через месяц после смерти американского студента Отто Уормбира, который находился в заключении в КНДР, власти США запретили своим гражданам совершать поездки в Северную Корею.

Германия готова к "дальнейшим действиям" в отношении Турции (3)

Германия готова к дальнейшим действиям в отношении Турции
Германия размышляет о "дальнейших действиях" в отношении Турции, заявил в пятницу, 21 июля, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер.

Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили (1)

Девушку, гулявшую в мини-юбке в Саудовской Аравии, отпустили
Полиция Саудовской Аравии отпустила девушку, гулявшую в одном из самых консервативных районов страны в мини-юбке, коротком топе и без платка, не предъявив обвинения.
Facebook друзья