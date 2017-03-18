По территории Белого дома 16 минут разгуливал неизвестный

Американец Джонатан Трэн, который на минувшей неделе был задержан на территории Белого дома, на протяжении 16 минут оставался вне поля зрения Секретной службы США, заглядывал в окна президентской резиденции и дергал ручки дверей. Об этом в интервью каналу CNN рассказал конгрессмен Джейсон Чэффетц.

"Он проник на территорию и находился там почти 17 минут, прежде чем его задержали. И это произошло после того, как мы потратили миллиарды долларов на системы безопасности, на охрану, на содержание агентов в штатском", - заявил Чэффетц (цитата по ТАСС).

По словам конгрессмена, нарушитель должен был быть задержан в тот же момент, как перескочил через ограждение. "Тот факт, что этого не произошло, и что неизвестный человек незамеченным находился в такой близости от президента, меня пугает больше всего. Это просто не поддается описанию. Я представления не имею, чем там они занимаются, но это просто унизительно", - продолжил возмущаться политик.

Как передает Reuters, Трэн перелез через ограду возле Министерства финансов США, которое располагается по-соседству от Белого дома. Затем он преодолел высокие ворота и небольшой забор возе восточного крыла президентской резиденции.

В заявлении Секретной службы говорится, что Трэн ни секунды не находился внутри Белого дома. В то же время охранники главы государства признали, что неизвестный мужчина активировал тревогу, перепрыгнув через забор, а затем исчез из их поля зрения. Обнаружить 26-летнего американца удалось буквально в нескольких шагах от главного здания.

Агентство отмечает, что в тот момент президент США Дональд Трамп находился внутри. Вскоре после задержания нарушителя миллиардер похвалил Секретную службу за "фантастическую работу".

Трэн же заявил задержавшим его правоохранителям, что он является другом президента, и ему была назначена встреча. Поскольку история подтверждения не получила, американцу теперь грозит до 10 лет тюрьмы за нарушение границы охраняемого объекта. В минувший понедельник его отпустили домой в Калифорнию, предварительно надев ему на ногу GPS-браслет. Носить гаджет ему придется как минимум до предстоящего судебного заседания в Вашингтоне.