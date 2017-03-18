По территории Белого дома 16 минут разгуливал неизвестный

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NEWSru.com
суббота, 18 марта 2017 г. 08:05
Американец Джонатан Трэн, который на минувшей неделе был задержан на территории Белого дома, на протяжении 16 минут оставался вне поля зрения Секретной службы США, заглядывал в окна президентской резиденции и дергал ручки дверей. Об этом в интервью каналу CNN рассказал конгрессмен Джейсон Чэффетц.
© Vida Press

"Он проник на территорию и находился там почти 17 минут, прежде чем его задержали. И это произошло после того, как мы потратили миллиарды долларов на системы безопасности, на охрану, на содержание агентов в штатском", - заявил Чэффетц (цитата по ТАСС).

По словам конгрессмена, нарушитель должен был быть задержан в тот же момент, как перескочил через ограждение. "Тот факт, что этого не произошло, и что неизвестный человек незамеченным находился в такой близости от президента, меня пугает больше всего. Это просто не поддается описанию. Я представления не имею, чем там они занимаются, но это просто унизительно", - продолжил возмущаться политик.

Как передает Reuters, Трэн перелез через ограду возле Министерства финансов США, которое располагается по-соседству от Белого дома. Затем он преодолел высокие ворота и небольшой забор возе восточного крыла президентской резиденции.

В заявлении Секретной службы говорится, что Трэн ни секунды не находился внутри Белого дома. В то же время охранники главы государства признали, что неизвестный мужчина активировал тревогу, перепрыгнув через забор, а затем исчез из их поля зрения. Обнаружить 26-летнего американца удалось буквально в нескольких шагах от главного здания.

Агентство отмечает, что в тот момент президент США Дональд Трамп находился внутри. Вскоре после задержания нарушителя миллиардер похвалил Секретную службу за "фантастическую работу".

Трэн же заявил задержавшим его правоохранителям, что он является другом президента, и ему была назначена встреча. Поскольку история подтверждения не получила, американцу теперь грозит до 10 лет тюрьмы за нарушение границы охраняемого объекта. В минувший понедельник его отпустили домой в Калифорнию, предварительно надев ему на ногу GPS-браслет. Носить гаджет ему придется как минимум до предстоящего судебного заседания в Вашингтоне.

NEWSru.com
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