По примеру Британии: возможен ли "брексит" в Евразийском союзе?

Правила этой процедуры содержатся в 50-й статье Лиссабонского договора.

До британского референдума в июне прошлого года разве что несколько университетских профессоров и чиновников слышали о 50-й статье, и мало кто из них думал, что она будет когда-либо задействована.

Лорд Джон Керр, бывший британский дипломат и один из разработчиков этой сейчас всем известной статьи, по его собственным словам, был уверен в том, что 50-я статья будет задействована, только если в одной из стран ЕС возникнет диктатура.

Представители России практически никак не комментировали "брексит", но практически все западные аналитики считают, что Кремль поддерживает эту идею, так как она подрывает единство ЕС.

Начиная с 2011 года, Россия постепенно развивает альтернативный экономический блок, Евразийский экономический союз (ЕврАзЭс), цель которого - реинтегрировать страны бывшего Советского Союза с центром в России. Проект ЕврАзЭс, в который сейчас входят Армения, Беарусь, Киргизия, Казахстан и Россия, был запущен в январе 2015 года.

Формальные структуры ЕврАзЭс практически копируют ЕС. Деятельность ЕврАзЭс направлена на углубление экономической интеграции путем согласования нормативных положений и расширения свободы передвижения капитала, товаров и рабочей силы.

Также как и ЕС - и в отличие от предыдущих попыток интеграции постсоветского пространства - ЕврАзЭс создает наднациональные административные и юридические институты, которые, как минимум в теории, могут вмешиваться во внутренние дела стран-членов в целом ряде сфер.

Учитывая то, что правила ЕврАзЭс напрямую скопированы с Евросоюза, может ли развод типа "брексита" произойти в Евразии?

Теоретически - да. Также как и в случае с ЕС, с его 50-й статьей, любой член ЕврАзЭс может объявить о своем выходе из этой организации согласно статье 118, завершающей договор о создании Евразийского союза, подписанный в Астане в мае 2014 года.

В этой статье всего 134 слова и четыре абзаца, что намного меньше текста 50-й статьи Лиссабонского договора.

50-я статья предоставляет стране, желающей выйти из состава ЕС, два года на переговоры. Многие обозреватели считают, что этот срок может оказаться недостаточным для урегулирования всех нормативных и правовых аспектов "развода". Это повышает риск выхода Британии из ЕС без заключения нового торгового договора или соглашения о промежуточном периоде.

Договор ЕврАзЭс предоставляет стране, желающей выйти из блока, еще меньше времени на переговоры - лишь 12 месяцев. В отличие от ЕС, здесь, судя по всему, не предусматривается возможность продления этого срока.

Но оставим пока договоры в стороне. На практике сценарий, в котором страна-член ЕврАзЭс решит покинуть этот блок, представить еще сложнее, чем "брексит".

Несмотря на формальное сходство, Евразийский союз фундаментально отличается от ЕС.

Главная цель ЕврАзЭс - официально закрепить российское влияние в регионе. Любая попытка выйти из этого блока будет рассматриваться как прямой вызов российским интересам, на что Кремль, скорее всего, ответит дипломатическим, экономическим и даже военным давлением.

Не следует забывать, что именно попытка Украины подписать договор о свободной торговле с ЕС, а не вступать вместо этого в ЕврАзЭс, привела в 2014 году к политическому кризису и военному конфликту в этой стране.

Учитывая высокую цену, которая Украина заплатила за отказ вступить в ЕврАзЭс, вряд ли какая-то другая страна даже подумает о выходе из этого блока. Тем не менее проект ЕврАзЭс, скорее всего, будет переживать регулярные периоды напряженности в отношениях между его членами, что поставит под вопрос целостность этого блока.

Частично это следует из того, что экономические предпосылки для создания Евразийского союза относительно слабы. Да, ЕврАзЭс приносит конкретные экономические преимущества его более слабым и более бедным членам. В частности, этот союз предоставляет более твердые права мигрантам.

Однако у всех стран блока были глубокие торговые связи с Россией и до вступления в ЕврАзЭс. В среднесрочной перспективе прогноз роста российской экономики достаточно пессимистичен, а после начала конфликта на Украине Россия стала менее интегрирована в мировую экономику.

Для Армении и Беларуси, например, реальные шансы на рост торговли лежат в расширении связей с ЕС. Будущее экономики Киргизии и Казахстана определит не Россия, а Китай.

Для большинства этих стран приоритет - расширение связей с мировыми рынками. Поэтому в будущем им, вполне возможно, будут все больше мешать ограничения, связанные с членством в ЕврАзЭс.

Очевидный дисбаланс сил в Евразийском союзе также способен привести к конфликтам. Для менее крупных стран членство в ЕврАзЭс привлекательно, прежде всего, льготными условиями торговли и финансирования со стороны России.

ЕврАзЭс - не столько экономический проект, сколько своего рода форум, в рамках которого ведутся переговоры о перераспределении ресурсов. Поэтому публичное выражение сомнений в целостности и целесообразности проекта ЕврАзЭс, как это регулярно делает руководство Белоруссии, становится лишь тактикой выбивания льготных условий.

Это было наглядно продемонстрировано в начале марта 2017 года, когда российский премьер-министр заметил своему белорусскому коллеге на министерской встрече ЕврАзЭс, что "вас тут никто не держит", предупредив при этом, что выход из ЕврАзЭс приведет к повышению цен на природный газ до европейского уровня.

Проблема такого "мягкого принуждения" состоит в том, что остальные страны блока будут пытаться сбалансировать эту угрозу, диверсифицируя свои экономические и политические связи с тем, чтобы добиться более выгодной сделки с Россией.

Учитывая геополитические последствия, сложно представить себе сценарий, при котором какая-либо страна официально объявит о своем намерении выйти из состава ЕврАзЭс, как это сделала Великобритании, решив выйти из ЕС.

Более вероятен вариант, при котором одна или несколько стран ЕврАзЭс практически выпадут из блока, игнорируя правила ЕврАзЭс или отказываясь им следовать. Проблема с подобным сценарием состоит в том, что он приведет к серьезной неопределенности в юридической сфере и нормативной базе, что еще больше затруднит развитие четких и ясных правил для бизнеса.

Главными движущими мотивами "брексита" были обеспокоенность высоким уровнем иммиграции и желание "вернуть контроль" над страной, отобрав его у неподотчетной европейской элиты.

Евразийский союз не защищен от подобных чувств. В конце концов, в Евразии предостаточно никому неподотчетных правительств. ЕврАзЭс порожден элитами, и националистически настроенные политики в странах-членах организации могут легко представить этот проект орудием российского империализма.

Но самым непредсказуемым фактором в среднесрочной перспективе, скорее всего, остается проблема мигрантов. Учитывая демографические перспективы России, ей необходим значительный приток мигрантов в течение ближайших десятилетий, если она хочет избежать сокращения численности трудоспособного населения.

Значительная часть этих мигрантов прибудет из других стран ЕврАзЭс, но приток мигрантов из Центральной Азии и Кавказа может вызывать растущую напряженность в обществе. В таком случае наибольшая угроза ЕврАзЭс может исходить от самой России.