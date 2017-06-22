По делу о попытке теракта в Брюсселе задержаны 4 человека

Deutsche Welle
четверг, 22 июня 2017 г. 16:07
Бельгийская полиция в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя задержала четырех мужчин. Подозреваемых искали в домах людей, часто общавшихся с террористом.
Sprogimas Briuselio centrinėje stotyje
© AFP / Scanpix

В ходе масштабных обысков и облав, проведенных бельгийской полицией вечером 21 июня в брюссельских кварталах Кекельберг, Моленбек, а также в городе Андерлехте, задержаны четверо мужчин, сообщила генеральная прокуратура страны в четверг, 22 июня.

Задержанные предстанут перед судебным следователем, который примет решение об их возможном аресте.

Все задержания произведены в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя. Полиция искала подозреваемых в домах людей, часто общавшихся с террористом.

Гражданин Марокко, пытавшийся взорвать брюссельский железнодорожный вокзал с помощью чемодана, начиненный гвоздями и газовыми баллончиками, проживал в районе Моленбек. Однако взрывное устройство сработало не так, как планировал злоумышленник. В результате никто не пострадал, а чуть позже один из военнослужащих, патрулировавших территорию, застрелил марокканца. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Deutsche Welle
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