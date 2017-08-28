Пляж на юге Англии накрыло неизвестным химическим облаком

В воскресенье отдыхающие на пляже Бирлинг Гэп стали жаловаться на затрудненное дыхание, жжение в глазах и рвоту.

Очевидцы рассказывали, что облако пришло со стороны моря, в воздухе в это время ощущался запах хлора.

Спасательные службы провели эвакуацию и направили в больницы 133 человека. Полиция графства начала расследование.

В прошлом схожие инциденты были вызваны утечками с промышленного предприятия во Франции, но подтверждения этой информации пока нет.

В пожарно-спасательной службе Восточного Сассекса отметили, что "отравление хлором крайне маловероятно", поскольку последствия отравления были бы гораздо серьезнее.

Людям, живущим на побережье, рекомендовано пока держать окна и двери закрытыми и по возможности не выходить из дома.

По словам представителя полиции, первый звонок об инциденте поступил около 17:00 в воскресенье, когда около 50 человек почувствовали раздражение в глазах и першение в горле.

Как рассказал один из очевидцев Кайл Крикмор, находившийся на пляже Бирлинг Гэп со своей семьей, вскоре после того как люди почувствовали недомогание, вся прибрежная полоса опустела.

По его словам, химическое облако появилось неожиданно, после чего в воздухе возник сильный запах хлора.

"Это было что-то очень странное, хотя за 10 минут до этого день был ясный и солнечный. Было очень жарко и много народу [на пляже]. Все опустело за 10 минут, что соверешнно невероятно, учитывая, что народу было очень много", - рассказал он.

Пляж Бирлинг Гэп, а также находящийся рядом мыс Бичи-Хед - популярные места для отдыха среди местных жителей и туристов. Понедельник в Англии - выходной день, кроме того, в последние дни установилась жаркая погода, поэтому на море едут тысячи британцев.

В полиции Восточного Сассекса сообщили, что пляжи на юге Англии открыты для отдыхающих. Власти утверждают, что, вероятнее всего, это был изолированный инцидент, который вряд ли повторится.

"Мы должны понять причину этого инцидента, откуда возникло [облако], и сделать все, чтобы подобное не повторилось. Я никогда не слышала, чтобы в этих местах было что-то подобное", - сказала член местного совета Истбурна Кети Баллард.