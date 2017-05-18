Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименуют в честь Немцова

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NEWSru.com
четверг, 18 мая 2017 г. 07:52
Комитет сената США по государственному управлению утвердил законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в "площадь Бориса Немцова" в честь бывшего премьер-министра России, убитого в центре Москвы в феврале 2015 года.
Eitynės B. Nemcovui atminti
© Reuters / Scanpix

Эту информацию в Twitter подтвердили главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и координатор "Открытой России", выступивший автором фильма о Немцове "Слишком свободный человек", Владимир Кара-Мурза — младший.

Как сообщает "Эхо Москвы", Кара-Мурза добавил, что теперь законопроект рассмотрит полный состав Сената. "Я очень надеюсь, что он будет принят и вступит в силу", — сказал он.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве политика в начале октября 2016 года. На скамье подсудимых в роли предполагаемых исполнителей убийства оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.

NEWSru.com
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Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименуют в честь Немцова (32)

Eitynės B. Nemcovui atminti
Комитет сената США по государственному управлению утвердил законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в "площадь Бориса Немцова" в честь бывшего премьер-министра России, убитого в центре Москвы в феврале 2015 года.

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