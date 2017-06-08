Планируется одобрить создание Европейской прокуратуры

На проходящем в Люксембурге в четверг заседании совета по юридическим и внутренним вопросам ЕС планируется достичь соглашения по вопросу основания Европейской прокуратуры, также ожидаются соглашения по инициативам, касающимся передачи дигитального контента, борьбы с отмыванием денег посредством уголовного права и защиты данных учреждений.

"Сегодня я выступаю в неожиданной роли и занимаю в совете по юридическим и внутренним вопросам Европейского союза место председателя. Я имею честь замещать министра юстиции Мальты. То, что сегодня надеются достичь соглашений по столь многим важным темам, говорит о том, что Мальта за время председательства проделала очень хорошую работу", — сказал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и добавил, что все эти темы бдут актуальны и в период начинающегося в июле председательства Эстонии.

На заседании совета планируется достичь соглашения по вопросу создания Европейской прокуратуры. Это новое агентство, задача которого будет заключаться в организации расследования преступлений, вредящих финансовым интересам ЕС — например, мошенничеств, связанных с субсидиями ЕС, крупных трансграничных мошенничеств с НСО, вредящих бюджету ЕС коррупционных преступлений.

Также ожидается соглашение по директиве о передаче дигитального контента. Цель директивы — создать однозначные и эффективные правила, регулирующие покупку продукции с дигитальным компонентом, например, программного обеспечения, электронных книг, облачных услуг и т. п. Также ожидается соглашение по регуляциям, касающимся защиты данных в учреждениях. Кроме того, произошедшие в Европе теракты особенно остро выявили потребность быстро согласовать директиву о борьбе с отмыванием денег с помощью уголовного права, чтобы помешать финансированию терроризма.

Министры юстиции также обменяются мыслями на тему касающейся брака и родительской ответственности регуляции Брюссель IIa и неплатежеспособности. Во второй половине дня министры юстиции и внутренних дел обсудят вопросы уголовного права в киберпространстве и сохранности данных, а также защиту детей в условиях миграции.