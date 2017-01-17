План Терезы Мэй по поводу "брексита": основные пункты

По сути дела это выступление представляет собой тезисное изложение позиции британского правительства по "брекситу".

В ходе своего выступления в министерстве иностранных дел Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом глобального экономического сообщества.

По ее словам, в предстоящих переговорах с Евросоюзом у Лондона несколько основных приоритетов.

1. Мэй исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС - по примеру Швейцарии или Норвегии. По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.

2. То же относится к выходу Британии из европейского таможенного союза, так как сохранение членства в нем препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами.

3. Однако Мэй подчеркнула, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС - либо в рамках нового таможенного соглашения, либо в рамках ограниченного членства в существующем таможенном союзе.

4. Политика правительства, которая будет представлена парламенту, будет отличаться ясностью и прозрачностью, пообещала премьер.

5. Выход из ЕС будет означать, что законы и правила, по которым живет страна, будут приниматься не в Брюсселе, а в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте, заверила Мэй. Это означает, что укрепление связей между составляющими частями Соединенного Королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.

6. Мэй обещала включить в будущее соглашение о выходе из ЕС положение, которое обеспечит сохранение особых отношений между Британией и Ирландией - в частности, в том, что касается торговли и свободы передвижения.

7. План предусматривает также введение мер контроля иммиграции из стран ЕС. При этом Мэй заверила, что права европейских граждан, живущих в Британии, и права британцев, живущих в Европе, будут сохранены.

8. Правительство намерено не только сохранить права работников, зафиксированные в европейском законодательстве, но и расширить их. Это касается трудового законодательства и мер социальной защиты.

9. Важное место в выступлении Терезы Мэй заняли вопросы торговли между Британией и ЕС в будущем. Торговля, по ее словам, должна основываться на отдельном соглашении, которое будет заключено с Брюсселем.

10. При этом Мэй подчеркнула, что Британии пора выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера.

11. Британский премьер-министр считает, что будущее соглашение с ЕС должно содержать и обязательства Британии по продолжению сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения.

12. Особое значение, по словам Терезы Мэй, будет иметь продолжение сотрудничества со странами ЕС в области обороны, безопасности, особенно в борьбе с терроризмом и международной преступностью.