Письмо из Гуантанамо: организатор 9/11 изложил претензии к Обаме

bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 19:55
Американская газета Miami Herald публикует отрывки из письма, написанного Бараку Обаме заключенным тюрьмы Гуантанамо Халида Шейха Мохамеда.
Barackas Obama atvyko į Berlyną
© AP/Scanpix

Халид Шейх Мохаммед обвиняется властями США в организации теракта 11 сентября 2001 года Нью-Йорке.

По версии властей, Мохаммед работал с вместе с убитым в 2011 году Усамой бин Ладеном. Вину он признает, а свое преступление считает благородным поступком.

Халид Шейх Мохаммед, 1964-го года рождения, был арестован в 2003 году в Пакистане и сначала содержался в секретной тюрьме ЦРУ на территории Польши, где подвергался жестким допросам: его лишали сна и применяли к нему метод, известный как имитация утопления. Таких эпизодов было 183.

В ходе допроса в 2007 году он признался в том, что действительно был организатором теракта 11 сентября.

Кроме того, по его собственному признанию, под пытками Мохаммед в какой-то момент сказал оперативникам ЦРУ "то, что, как ему казалось, они хотели услышать", что привело к аресту двоих невиновных людей.

После того, как в тюрьма ЦРУ в Польше была закрыта, заключенного перевезли в столицу Румынии. Бухарестская тюрьма отличалась более мягкими условиями содержания. Известно, что там заключенным давали читать книги.

В тюрьме в Гуантанамо обвиняемый в терроризме Халид Шейх Мохаммед содержится с 2006 года, пока трибунал одноименной военной базы проводит заседания по его делу.

Дело Мохаммеда приобрело резонанс благодаря протестам со стороны защитников прав заключенных, последовательно критиковавших армию и спецслужбы США за использование пыток в секретных тюрьмах.

Организатор самого громкого теракта в новейшей истории стал лицом нескольких кампаний против жестокости по отношению к заключенным.

Процесс по делу Мохаммеда в Гуантанамо, скорее всего, закончится вынесением смертного приговора, но сейчас он считается важным для разбора действий американских спецслужб в ходе многолетней войны с террором.

Письмо Мохаммеда Бараку Обаме датировано 2015 годом. Его не отсылали в течение нескольких месяцев из-за запрета руководства тюрьмы Гуантанамо, которое поддерживали прокуроры. В сентябре 2015 года адвокаты Мохаммеда (работу которых оплачивает Пентагон) потребовали от судьи добиться отправки письма Обаме, ссылаясь на право каждого заключенного, которому грозит смертная казнь, обратиться к президенту за помилованием.

Из-за волокиты письмо было отправлено в день, когда чета Обама выезжала из Белого дома, а дошло - когда туда въехал Дональд Трамп с женой.

"Главе змея, Бараку Обаме"

Просьбы о помиловании в письме Мохаммеда, впрочем, не содержится, как и раскаяния. Напротив, он пишет, что его смерть или пожизненное заключение будут "проклятьем на головы тиранов и злодеев".

Об организованном им теракте Мохаммед отзывается с гордостью, а имя Усамы бин Ладена при каждом упоминании сопровождается словами "да благословит его Аллах".

Обращаясь к тогдашнему хозяину Белого дома, Мохаммед пишет: "Главе змея, Бараку Обаме, президенту Соединенных Штатов Америки, страны репрессий и тирании".

Он пишет о том, что нападения 11 сентября стали продолжением той войны, которую начали "вы и ваши диктаторы на нашей земле".

"Весь мир увидел цену вашим моральным ценностям, когда вы отдали приказ убить шейха Усаму бин Ладена без суда и когда президент-адвокат решил выбросить его тело в море", - пишет Мохаммед.

Среди прочего он упрекает Обаму в "убийствах мусульман", в поддержке Израиля и режима президента Башара Асада в Сирии.

В письме говорится и о других "преступлениях западных стран и их лидеров". Но больше всего внимания уделено судьбе сектора Газа и палестинцев.

Взаимоотношения между США и Израилем, а также ситуация в секторе Газа, возмущают Мохаммеда больше всего. Израиль упоминается в письме 39 раз. Усаму бин Ладена Мохаммед - для сравнения - упоминает всего 12 раз.

Он перечисляет большое количество случаев гибели гражданских лиц от авиаударов США на Ближнем Востоке.

Мохаммед считает, что США тайно управляет группа "христиан-сионистов", которые вынуждают правительство США поддерживать Израиль.

Критикует он и крупнейшие мировые СМИ: в его письме упоминаются Би-би-си, "Фокс Ньюс" и Си-эн-эн, которые, как он считает, "никогда не расскажут правды".

Прочитал ли письмо Мохаммеда Барак Обама, неизвестно.

От нынешнего президента, Дональда Трампа, выступающего с произраильских позиций, трудно ожидать усилий по улучшению положения дел в секторе Газа, находящемся под контролем радикального палестинского движения ХАМАС, которое отрицает право Израиля на существование.

Про узников Гуантанамо Трамп уже сказал, что практика их освобождения "должна прекратиться раз и навсегда, чтобы предотвратить возвращение крайне опасных лиц к террористической деятельности".

Сторонники Трампа восприняли это заявление благосклонно.

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Письмо из Гуантанамо: организатор 9/11 изложил претензии к Обаме

Barackas Obama atvyko į Berlyną
Американская газета Miami Herald публикует отрывки из письма, написанного Бараку Обаме заключенным тюрьмы Гуантанамо Халида Шейха Мохамеда.

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