Пилота британских ВВС уволили после инцидента над Черным морем

Военный суд Уилтшира уволил пилота британских ВВС Эндрю Тауншенда, который спровоцировал опасную ситуацию над Черным морем.

Инцидент произошел 9 февраля 2014 года, когда самолет Voyager направлялся с базы британских ВВС "Бриз Нортон" в Афганистан. На его борту находились 198 человек.

49-летний лейтенант Тауншенд, который увлекается фотографией, оставил свой фотоаппарат на подлокотнике; устройство упало на один из рычагов, отвечающий за автопилот, и выключило его.

В результате самолет начал резкое снижение и за 30 секунд "провалился" на 1,34 км, после чего Тауншенду удалось взять ситуацию под контроль и выровнять лайнер.

Травмы получили 15 человек, в том числе второй пилот, которого не было в кабине в момент инцидента.

Тауншенд признал в суде свою вину в халатности при исполнении служебных обязанностей. Суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы условно.

На суде пассажиры рейса рассказали, что во время резкого снижения думали, что погибнут. В течение нескольких секунд пассажиры находились в состоянии невесомости, некоторые из них ударились о потолок салона.

Военный прокурор Найджел Ликли сообщил, что из-за инцидента шесть самолетов Voyager на две недели были отстранены от полетов, пока комиссия выясняла причины произошедшего.

48 пассажиров самолета после инцидента оказались непригодными к службе. Второй пилот самолета лейтенант Нэйтен Джонс, повредивший в результате пике позвоночник, до сих пор не вернулся на службу.

"Их жизни и здоровье были поставлены под серьезную угрозу из-за халатности лейтенанта Тауншенда", — заявил прокурор.

Эндрю Тауншенд, прослуживший в британских ВВС 30 лет и налетавший более 5,500 часов, во время полета снимал из кабины другие самолеты. В тот день он сделал 95 снимков.

На суде он рассказал, что наблюдал в тот день звездное небо, поскольку у него была страсть к этому занятию.

"Это не было просто одномоментная потеря концентрации, вы полностью отвлеклись", — сказал ему судья Алан Лардж.

Лейтенанта Тауншенда также признали виновным в даче ложных показаний и в занесении ложных сведений в бортовой журнал.

Изначально он утверждал, что самолет начал резкое снижение из-за технической неисправности.