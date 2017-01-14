Петицию о помиловании Сноудена подписали более 1 млн человек

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Deutsche Welle
суббота, 14 января 2017 г. 10:46
Письмо Бараку Обаме с просьбой помиловать Эдварда Сноудена собрало более 1 млн подписей. Между тем пресс-секретарь Белого дома назвал Сноудена человеком, "бежавшим в руки неприятеля".
Edwardas Snowdenas
© AP/Scanpix

Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 13 января, на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ - Pardon Snowden, которую проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).

Среди известных лиц, поставивших подписи под петицией, называются, в частности, финансист и инвестор Джордж Сорос, соучредитель компании Apple Стив Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорси и другие. По словам Возняка, Сноудена можно назвать героем, который восстал против тайного шпионажа и нарушений конституции.

Одновременно на сайте кампании опубликовано письмо к уходящему президенту США Бараку Обаме за подписью руководителей AI, HRW и ACLU Салила Шетти, Кеннета Рота и Энтони Ромеро. Авторы призывают Обаму использовать президентские полномочия, чтобы в последние дни его пребывания в Белом доме помиловать Сноудена. "Мы уверены, что Сноудена будут помнить как героя, боровшегося за права человека, и одного из самых важных разоблачителей в истории. Президентское помилование для Сноудена станет мужественным утверждением права граждан привлекать правительство к ответственности, когда происходит злоупотребление властью", говорится в послании.

Между тем администрация США не выказывает намерений пойти навстречу просителям о помиловании Эдварда Сноудена, находящегося в России. Сноуден - это человек, "бежавший в руки неприятеля и искавший убежище в стране, которая совсем недавно стремилась подорвать нашу демократию", заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Deutsche Welle
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