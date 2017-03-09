Первый бюджет после "брексита": британскую экономику ждет рост

Министр был полон оптимизма и пообещал, что экономика страны будет расти быстрее, чем ожидалось.

Хэммонд также заявил, что растущая экономика "предоставит мощную и стабильную платформу" для переговоров по "брекситу".

Насколько известно, это последний бюджет, представляемый на обсуждение в парламенте, до того, как правительство Великобритании задействует 50-ю статью Лиссабонского договора и начнет переговоры по выходу из состава Европейского Союза.

В начале своей речи в парламенте Хэммонд сказал, что британская экономика ставит в тупик комментаторов, продолжая устойчивый рост.

По его словам, в этом году ВВП страны увеличится на 2%, а не на 1,4%, как ожидалось раньше, а сумма государственных займов понизится на 16,6 млрд фунтов стерлингов.

Это, считает министр, позволит увеличить инвестиции в сфере государственных услуг, а также позволит стране "жить по средствам".

Филип Хэммонд признал, что спустя почти 10 лет после начала глобального финансового кризиса многие семьи по-прежнему находятся в трудном финансовом положении.

По поводу инфляции министр финансов заявил, что в этом году она достигнет 2,4%. В 2018 году уровень инфляции снизится до 2,3%, а в 2019-м - до 2%.

Министр также подчеркнул необходимость сокращения государственных займов в долгосрочной перспективе, чтобы экономика страны была готова к экономической неопределенности, а также возможной нестабильности, связанной с выходом из состава ЕС.

Оппозиционная Лейбористская партия, со своей стороны, призывает правящую Консервативную партию отказаться от "провалившейся" экономической политики.

Лидер лейбористов заявил, что новый бюджет "не имеет ничего общего" с реальной жизнью миллионов людей и никак не решает "кризис", который грозит сфере общественных услуг.

По словам Джереми Корбина, "этот бюджет ничем не поможет низкооплачиваемым работникам и не сделает экономику справедливой и работающей на всех".

"Этот бюджет построен на несправедливости", - заявил Корбин, добавив, что он означает "снижение уровня жизни для многих людей и повышение налогов для горстки".

По его подсчетам, налоговые послабления на 70 млрд фунтов стерлингов будут предоставлены тем, "кто меньше всего в этом нуждается".