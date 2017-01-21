Первые указы Трампа: выход из Транстихоокеанского партнерства и игнорирование ЛГБТ

По его словам, Трамп направил список кандидатов на должности в своей администрации на одобрение в сенат, а также предложение об учреждении Национального дня патриотизма. Кроме того, подписан документ, позволяющий отставному генералу Корпуса морской пехоты Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны страны.

Также стало известно, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сказано в программе новой администрации на сайте Белого дома, Вашингтон намерен пересмотреть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Не исключено, что страна выйдет из этого договора.

Также отмечается, что США будут использовать все инструменты против государств, которые нарушают торговые соглашения. В тексте говорится, что, сражаясь в торговле честно и жестко, Америка сможет вернуть себе рабочие места, поднять зарплаты и поддержать промышленность.

Кроме того, сразу же после вступления в должность Трампа с сайта Белого дома исчезли страницы, посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению. На это обратило внимание издание The Daily Beast.

Страница, посвященная климату, была заменена страницей "Энергетический план "Америка прежде всего"", где игнорируются изменения климата и говорится: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как "План работ по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".

Страница, посвященная гражданским правам, была заменена на страницу под названием "Поддержка нашего правоохранительного сообщества". Там, в частности, говорится, что число убийств в столичном округе выросло на 50 процентов. Издание возражает, напоминая, что в 2016 году в Вашингтоне произошло меньше убийств, чем в 2015-м.

При бывшем президенте Бараке Обаме заключение однополых браков было признано конституционным правом гражданина. В июне 2015-го Верховный суд страны постановил легализовать регистрацию гей-союзов на всей территории США. Ранее признание однополых союзов находилось не в федеральной юрисдикции, а в ведении правительства каждого из штатов.

В марте прошлого года в Белом доме впервые приступила к работе посланник по правам ЛГБТ трансгендер Раффи Фридман-Гарспен. Ранее она работала советником в Национальном центре кампании за равенство трансгендеров. После назначения в 2015 году Фридман-Гарспен оказалась первым сотрудником Белого дома, открыто признавшимся в смене пола.

Новая администрация США не разделяет взглядов своих предшественников по вопросу отношения к сексуальным меньшинствам. Так, вице-президент Майк Пенс, с 2013 года занимавший пост губернатора Индианы, известен как консерватор, противник абортов и расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества.

В Вашингтоне возле Капитолия 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. В своей инаугурационной речи он заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.