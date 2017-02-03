Первую поездку вице-президент США совершит в Брюссель и Мюнхен

Вице-президент США Майк Пенс в феврале совершит поездку в Брюссель, где посетит штаб-квартиру НАТО и головной офис Европейского Союза.

Он также прибудет в Мюнхен для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил Белый дом по итогам встречи Пенса с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Посещение Брюсселя и Мюнхена станет первой европейской поездкой Майка Пенса в должности вице-президента США. На встрече с партнерами по НАТО и европейскими союзниками он намерен обсудить укрепление и усиление Североатлантического альянса.

Недавние высказывания нового президента США Дональда Трампа о роли Европейского Союза и НАТО вызвали обеспокоенность в Европе и среди участников альянса.

Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией, приветствовал выход Великобритании из состава ЕС и дал понять, что он не особо обеспокоен дальнейшей судьбой Европейского Союза.