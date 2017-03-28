Первое в 2017 году заседание Совета НАТО - Россия пройдет 30 марта

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Deutsche Welle
вторник, 28 марта 2017 г. 19:00
На повестке дня встречи - повышение прозрачности военных маневров и снижение создаваемых ими рисков, сообщил Североатлантический альянс.
NATO HQ
© AP/Scanpix

Представители 28 государств НАТО и РФ проведут в четверг, 30 марта, в Брюсселе первую в 2017 году встречу. В повестку дня заседания Совета НАТО - Россия в числе прочих внесена тема большей прозрачности военных маневров и меры снижения связанных с ними рисков, сообщил во вторник, 28 марта, Североатлантический альянс.

Кроме того, представители стран НАТО намерены затронуть проблему недостаточных, по их мнению, усилий Москвы по урегулированию украинского конфликта, говорится в заявлении. Россия, как ожидается, заявит свои возражения в вопросе о наращивании военных мощностей альянса на восточных границах.

Совет НАТО - Россия был создан в 2002 году для укрепления сотрудничества и налаживания доверительных отношений между бывшими противниками. Это важнейший консультационный форум между военным альянсом западных государств и Москвой. Встречи на уровне спецпредставителей ранее проходили ежемесячно, но в 2014 году были заморожены из-за украинского конфликта. В апреле 2016 года консультации возобновились, в прошлом году были проведены три встречи.

Deutsche Welle
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