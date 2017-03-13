Первая встреча президентов России и США может состояться в июле

 (2)
bbcrussian.com
понедельник, 13 марта 2017 г. 11:45
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в июле этого года в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
© DELFI montažas / Scanpix

Гамбург станет первым местом, где лидеры двух стран будут находиться одновременно, сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее в российском МИД заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась, однако о ее дате и месте пока ничего не известно.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, этот вопрос поднимался на первых переговорах главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

28 января состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Эрдоган выступил с угрозами в адрес Нидерландов (1)

Recepas Tayyipas Erdoganas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили двух турецких министров в страну.

ООН: в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей (7)

Sirijos vaikai
Рекордное число детей погибло в 2016 году в ходе сирийского конфликта, следует из нового отчета ООН.

Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг (3)

Francois Fillonas
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал, что за его дизайнерские костюмы, стоящие тысячи долларов, заплатил один из его друзей.

Первая встреча президентов России и США может состояться в июле (2)

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в июле этого года в ходе саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

Италия: экс-премьер Маттео Ренци обещает вернуться

Италия: экс-премьер Маттео Ренци обещает вернуться
Маттео Ренци намерен вновь возглавить как Демократическую партию Италии, так и правительство страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100