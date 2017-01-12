Первая партия американских танков прибыла в Польшу

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bbcrussian.com
четверг, 12 января 2017 г. 12:42
Крупнейшая со времен окончания холодной войны отправка американской бронетехники в Европу продолжается.
© AP/Scanpix

В четверг первая партия танков, бронетранспортеров и самоходной артиллерии из США прибыла в Польшу.

Вместе с техникой в страну приезжают около 3 тысяч американских военнослужащих, которые будут заниматься ее обслуживанием. Ожидается, что они проведут там девять месяцев, после чего на дежурство заступит следующая смена американских военных.

Американская бронетехника перебрасывается в Европу через немецкий порт Бремерхафен. Оттуда десятки танков и сотни бронемашин отправляют в Польшу и страны Балтии по железной дороге.

Решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято действующим президентом США Бараком Обамой после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Непосредственным поводом для такого шага стали опасения о потенциальной угрозе российского вторжения, высказывавшиеся странами Балтии и Польшей. С помощью отправки войск Обама надеетcя успокоить восточноевропейских партнеров по НАТО.

При этом избрание президентом США Дональда Трампа, выступающего за налаживание отношений с Россией, породило сомнения в том, что отправка американской бронетехники в Восточную Европу продолжится.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января. Кроме того, 12 января в американском сенате пройдет обсуждение кандидатуры генерала Джеймса Мэттиса, известного как "Бешеный пес", которого Трамп хочет назначить министром обороны.

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