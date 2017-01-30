Первая неделя Трампа: противники напуганы, сторонники в восторге

Она, впрочем, тут же написала, что этого не произойдет, потому что "Трамп - это человек действия".

Его сторонники вроде бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича пребывают в большом восторге от первых шагов своего избранника. Как заявил в субботу Гингрич на сайте телеканала Fox News, "первая неделя Трампа должна была напугать левых до смерти".

"Левые элиты и их пропагандисты в СМИ, - писал Гингрич, - уже бьются в истерике по поводу первой недели Трама во власти, но большинство американцев пока не увидели в ней сюрпризов. Президент делает именно то, что он обещал последние два года в ходе предвыборной кампании...".

Другой лагерь представляет обозревательница Washington Post Рут Маркус, чья субботняя колонка была озаглавлена "Сумасбродная первая неделя Трампа была одной из самых настораживающих в истории".

Волна спорных указов и заявлений

Трамп действительно работает в поте лица, но не больше, а несколько меньше, чем Барак Обама в первые дни своего правления. В 2009 году Обама подписал 9 президентских указов за первые 10 дней у власти и в общей сложности 16 за январь и февраль.

Трамп же издал к вечеру пятницы 6 президентских указов, а также 8 меморандумов и одну прокламацию. Вот что это такое.

По определению обозревателя Washington Post Аарона Блейка, президентский указ (executive order) - это официальное заявление президента о том, как вверенные ему федеральные ведомства должны использовать свои ресурсы. В иерархии президентских инструкций подчиненным указ занимает первое место.

Ниже идут президентские меморандумы (изложения позиции администрации по какому-то вопросу), прокламации и директивы.

Указ не является законом, поскольку законотворческая функция отводится лишь конгрессу. И лишь конгресс может ассигновать деньги. Роль президента в том, чтобы указывать правительству, как ему функционировать в параметрах, установленных конституцией страны и конгрессом.

Например, Трамп издал указ о строительстве стены на мексиканской границе. В нем он провозглашает этот проект приоритетным для федеральных органов и приказывает министерству внутренней безопасности употребить уже выделенные ему средства на начало стоительства.

Президентские указы печатаются в бюллетене Federal Register и обязательны к исполнению, но могут быть оспорены в суде. Они часто оспариваются оппозицей, которая начинает доказывать, что, издав их, президент превысил свои полномочия и вторгся в область законотворчества.

Так, например, республиканцы отреагировали на президентские указы, посредством которых Обама избавил от депортации детей нелегальных иммигрантов и родителей американских граждан и обладателей грин-карт. Так он росчерком пера по сути дела амнистировал 4 млн нелегалов.

Губернаторы республиканских штатов и их генеральные прокуроры оспорили эти указы в судах, которые в июне заблокировали этот шаг Обамы.

Либеральные организации оспорили последний указ Трампа по временному прекращению въезда некоторых иностранцев и добились успеха, когда 4 федеральных суда запретили правительству депортировать задержанных в аэропортах граждан семи стран, попавших в трамповский черный список.

Республиканцы не преминули заметить, что этот список был составлен в 2015-2016 гг. администрацией Обамы, которая в 2011 г. на полгода закрыла въезд в США гражданам Ирака.

До пятницы Трамп издал президентские указы о запуске процесса отмены медицинской реформы Обамы, о начале строительства пограничной стены, о частичном прекращении федеральных ассигнований городам-убежищам, которые укрывают нелегалов от федеральных властей (мэр Бостона, например, вызвался приютить нелегалов в мэрии и даже у себя в кабинете), и о форсировании прокладки двух нефтепроводов, торпедированных Обамой в рамках формирования своего экологического наследия.

Попутно Трамп не забывал каждый день делать какое-то спорное заявление, начиная с того, что пресса злокозненно преуменьшила размер толпы на его инаугурации, и кончая тем, что он получил бы на ноябрьских выборах больше голосов, чем Хиллари Клинтон, если бы не миллионы голосовавших за нее мошенников и мертвых душ.

Как пишет либеральный публицист Майкл Грюнвальд на сайте Politico, Трамп "продолжал топтать политические нормы", "генерировал столько новостей и делал столько нестандартных вещей, что невозможно было уследить за всем, что он меняет в Вашингтоне".

По словам Грюнвальда, ошеломительные известия сменяли друг друга с головокружительной скоростью, и "создавалось ощущение, что Америку несет в какие-то странные неизведанные края".

Что вместо Obamacare?

Достигнут ли цели все распоряжения Трампа, пока остается только гадать.

Трамп начал с выстрела в программу Obamacare, которую он поносил с первого дня гонки до последнего, но пока республиканцы не имеют понятия, чем заменить обамовское медобслуживание. В СМИ попала аудиозапись их разговоров на эту тему, проходивших на закрытом совещании партактива в Филадельфии, и из нее следует, что у правящей партии пока нет ясности по поводу замены системы, худо-бедно построенной при Обаме.

Трамп почти сразу объявил, что США отказываются от участия в соглашении о свободной торговле со странами Тихого океана и собираются пересмотреть условия такого же договора с Канадой и Мексикой (НАФТА). Первое будет нетрудно, поскольку конгресс не ратифицировал тихоокеанский договор, и все давно знали, что он никогда этого не сделает.

Но второе под большим вопросом, поскольку Трамп не объяснил, и, возможно, сам пока не знает, чем он хочет заменить НАФТА.

"Стена Трампа"

Поскольку Мексика не готова оплачивать возведение стены на своей границе, Трамп грозится ввести 20-процентный сбор, который приведет к подорожанию авокадо, текилы, атозапчастей и других мексиканских товаров, популярных в США. Не исключены ответные меры со стороны Мехико.

Трамп распорядился, чтобы федеральные ведомства пока больше не нанимали новых людей, вызвав протесты профсоюзов и либералов. Но указ этот рассчитан лишь на 90 дней и не охватывает вооруженные силы и вообще ничего из имеющего отношение к национальной безопасности и борьбе с преступностью.

Несколько дней спустя Трамп распорядился нанять 10 тысяч новых сотрудников иммиграционного ведомства и 5 тысяч пограничников.

Если конгресс не уменьшит объем работы федеральных ведомств, естественную убыль их кадров придется восполнять, нанимая частных подрядчиков.

Во вторник новый президент подписал меморандум, дающий "добро" на прокладку двух нефтепроводов, которые тормознул Обама. Но неясно, как скоро их построят при нынешней дешевизне нефти.

Кроме того, Трамп распорядился, чтобы на строительстве использовались только трубы американского производства. Это тоже проблематично. Например, часть одного трубоворовода будет строиться в Канаде. Согласится ли она на чужие трубы?