Переписка Трампа-младшего - эффект разобравшейся бомбы

Содержание опубликованной Дональдом Трампом-младшим электронной переписки, касающейся России, должно произвести эффект разорвавшейся бомбы.

Старший сын президента, вероятно, принял решение обнародовать эту переписку, потому что газета New York Times должна была вот-вот напечатать ее в рамках четвертой разрушительной журналистской волны, которая должна была обрушиться на Белый дом.

Если дело обстоит именно так, то поступок Трампа-младшего можно сравнить с самоубийством, совершенным из страха быть убитым. Хотя сам Трамп-младший заявил, что пошел на это, чтобы обеспечить "полную прозрачность", он сделал это явно не ради спасения самого себя.

Вот четыре самых примечательных отрывка из серии электронных посланий, которые должны остаться в истории, вместе с нашей расшифровкой их подлинного смысла.

"Это информация очень высокого уровня и очень деликатная, но это часть поддержки Россией и ее правительством кандидатуры Трампа"

Трамп-младший первоначально опубликовал в своем твите первые три страницы переписки, опустив четвертую, самую сенсационную. Это можно сравнить с "Девятой" симфонией Бетховена без "Оды радости" или увертюрой "1812 год" Чайковского без пушечной канонады.

Приведенный отрывок является самым ярким на странице. Роб Голдстоун, его автор, музыкальный промоутер, внезапно ставший международной загадкой, недвусмысленно внушает сыну будущего президента, что Россия желает помочь его отцу.

В предшествующем абзаце он перечисляет то, что предлагается Россией - "официальные документы и информация" о кандидате демократов Хиллари Клинтон. Затем он обсуждает возможность направить инкриминирующие материалы непосредственно Дональду Трампу-старшему через его персонального помощника, Рону (Роне, кстати, стоит подумать о найме собственного адвоката).

"Если все как ты говоришь мне это очень нравится особенно позже летом"

Если не обращать внимания на отсутствие запятых, то эта строка из ответа Трампа-младшего на послание Голдстоуна свидетельствует о том, что он хорошо понимает, о чем идет речь и во что он ввязался.

Он практически пускает слюни по поводу возможности заполучить документы от российских инстанций, которые инкриминируют соперника Трампа на президентских выборах.

Но, кроме того, последние слова в этой строке указывают на то, что Трамп-младший явно размышляет о том, когда такую информацию следует публиковать.

Встреча между Трампом-младшим и Голдстоуном состоялась в начале июня. Упоминание "позже летом" означает разгар избирательной кампании.

Именно в это время обе партии проводили свои национальные съезды, на которых официально выдвигались кандидаты на выборах.

Кстати, именно тогда произошел взлом сервера Национального комитета Демократической партии, и на сайте Wikileaks были опубликованы тысячи электронных писем, хранившихся на нем, что было сделано, как считают американские спецслужбы, по прямому указанию российского правительства.

"Эмин просил меня устроить встречу между тобой и юристом российского правительства которая прилетит из Москвы в этот четверг"

Эта женщина - Наталья Весельницкая - утверждает, что она не связана с российскими властями, но Голдстоун представляет ее Трампу-младшему именно в качестве "правительственного юриста".

Следует учитывать возможность того, что Голдстоун просто гипнотизирует Трампа-младшего, создавая иллюзию того, что он готовит сверхсекретную встречу, которая перевернет всю президентскую кампанию, хотя на самом деле он добивается встречи со своим клиентом, поп-певцом Эмином Агаларовым.

Это соображение не снимает ответственности с Трампа-младшего, но по крайней мере снимает вину с российского правительства в этом отношении.

"Копии: Джаред Кушнер, Пол Манафорт"

В самом верху электронной переписки стоят имена, которые должны особенно обеспокоить Белый дом - зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и тогдашнего главы его избирательного штаба Пола Манафорта.

Трамп-младший сообщил газете New York Times, что пригласил их на встречу в "Трамп-тауэр", но не сказал, что на ней будет обсуждаться.

Это сомнительно, так как оба они, вероятно, были в курсе электронной переписки, которую вел Трамп-младший, в том числе более ранних посланий, в которых обсуждалось предоставление инкриминирующих "документов и информации", так как копии этих посланий появились на экранах их компьютеров за день до состоявшейся встречи.