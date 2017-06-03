Переговоры по Сирии в Астане возобновятся в середине июня

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Deutsche Welle
суббота, 3 июня 2017 г. 16:45
Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане пройдет 12-13 июня. Делегация Дамаска уже получила соответствующее приглашение, сообщил посол Сирии в РФ.
© AFP / Scanpix

Переговоры по межсирийскому урегулированию, проходящие в столице Казахстана Астане, возобновятся в середине июня, сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Мы получили приглашения к участию в переговорах в Астане, которые пройдут 12-13 числа этого месяца", - сказал дипломат в интервью РИА "Новости" в субботу, 3 июня.

Во встрече будут участвовать Россия, Турция, Иран, а также вооруженная сирийская оппозиции и представители правительства Сирии. В качестве наблюдателей прибудут Иордания, США и ООН.

В начале мая Россия, Иран и Турция договорились создать в Сирии зоны безопасности для гражданского населения.

Deutsche Welle
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