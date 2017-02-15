Переговоры по Сирии в Астане перенесены

Deutsche Welle
среда, 15 февраля 2017 г. 10:24
Начало переговоров "Астана-2" перенесено на сутки. Представители вооруженной сирийской оппозиции, участвовавшие во встрече в январе, на этот раз не приглашены.
© AFP / Scanpix

Новые переговоры по Сирии "Астана-2" в столице Казахстана начнутся на сутки позже намеченного срока, то есть 16 февраля, передает в среду, 15 февраля, агентство AFP со ссылкой на представительницу казахстанского МИДа.

По ее словам, перенос вызван "техническими причинами". В свою очередь не названный по имени "источник, близкий к переговорам", пояснил "Интерфаксу", что 15 февраля в Астане пройдут "рабочие встречи". Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что перенос переговоров связан с неприбытием в срок делегации сирийской оппозиции.

Согласно данным МИД Казахстана, на переговоры приглашены представители правительства Сирии, сирийской оппозиции, американские дипломаты и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. От США на встрече в Астане будет присутствовать их диппредставительство в Казахстане.

"Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана для участия в Астанинском процессе на этой неделе в качестве наблюдателя. Посольство США в Астане будет представлять Соединенные Штаты на этих переговорах", - отмечается в сообщении дипмиссии. В свою очередь де Мистура заявил, что не будет участвовать в переговорах лично, а направит в Астану своих представителей, передает AFP.

Пока неизвестно, кто именно прибудет в Астану от оппозиции Сирии на нынешние переговоры. Представители вооруженной сирийской оппозиции, участвовавшие в первой встрече в Астане в январе, на этот раз, по их утверждениям, приглашения не получили.

Следующие переговоры по Сирии должны пройти в Женеве 23 февраля.

Deutsche Welle
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