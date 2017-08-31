Ранее американское Министерство обороны сообщало, что в стране находятся около 8400 военнослужащих США.

В Пентагоне подчеркнули, что речь не идет об увеличении числа американских солдат в США.

Ведомство не сообщило, сколько человек направлены в Ирак и Сирию.

Администрация предыдущего президента США Обамы ввела ограничения на число военнослужащих в Афганистане, отмечает Reuters.

Ранее газета The Washington Post писала о планах США увеличить свое присутствие в Афганистане до 11 тысяч человек. О намерении Пентагона увеличить группировку в стране на 4 тысяч солдат сообщал и телеканал Fox News.

22 августа президент США Дональд Трамп заявил, что скорый вывод войск из Афганистана невозможен из-за террористической угрозы в стране. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал вывести из Афганистана американские силы.