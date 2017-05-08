Пентагон вложит средства в укрепление военного присутствия в Азии

Deutsche Welle
понедельник, 8 мая 2017 г. 12:11
В условиях роста напряженности на Корейском полуострове Пентагон одобрил план, который предполагает выделение в течение пяти лет 7,5 млрд долларов (около 6,8 млрд евро) на наращивание военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила в воскресенье, 7 мая, на своем сайте газета The Wall Street Journal.
Lėktuvnešis "Carl Vinson"
© AP / Scanpix

По ее данным, эти средства должны пойти на модернизацию военной инфраструктуры, проведение дополнительных учений и размещение новых сил и кораблей ВМС США.

Проект, получивший название "Инициатива (по достижению. - Ред.) Азиатско-Тихоокеанской стабильности", был выдвинут сенатором-республиканцем от штата Аризона, главой комитета по вооруженным силам Сената США Джоном Маккейном. Позднее он получил поддержку других законодателей и принципиальное одобрение американского министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирала Гарри Харриса.

"Эта инициатива могла бы усилить военную мощь США (в регионе. - Ред.) посредством целевого финансирования", - сообщил Маккейн Харрису в ходе слушаний.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи жестче, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США направили флотилию боевых кораблей, включая авианосец и подлодку, оснащенную крылатыми ракетами.

Deutsche Welle
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