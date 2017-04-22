Пентагон: спецназ США нашел и убил в Сирии командира ИГ

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bbcrussian.com
суббота, 22 апреля 2017 г. 10:28
Американские военные выследили и убили на территории Сирии одного из лидеров экстремистской организации "Исламское государство".
© AP/Scanpix

Операция была проведена на востоке страны в районе города Майадин.

В сообщении министерства обороны США убитого называют Абдурахмоном Узбеки. Там же сообщается, что он, предположительно, из Узбекистана.

В Пентагоне заявили, что он был ближайшим помощником лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдиди и участвовал в подготовке нападения на ночной клуб в Стамбуле 1 января. В результате него погибли 39 человек.

17 января турецкая полиция арестовала подозреваемого в нападении на ночной клуб.

Считается, что нападение на ночный клуб Reina совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

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