Пентагон: спецназ США нашел и убил в Сирии командира ИГ

Американские военные выследили и убили на территории Сирии одного из лидеров экстремистской организации "Исламское государство".
Операция была проведена на востоке страны в районе города Майадин.
В сообщении министерства обороны США убитого называют Абдурахмоном Узбеки. Там же сообщается, что он, предположительно, из Узбекистана.
В Пентагоне заявили, что он был ближайшим помощником лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдиди и участвовал в подготовке нападения на ночной клуб в Стамбуле 1 января. В результате него погибли 39 человек.
17 января турецкая полиция арестовала подозреваемого в нападении на ночной клуб.
Считается, что нападение на ночный клуб Reina совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.