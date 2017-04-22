Пентагон: российские боевые самолеты четыре раза за четыре дня приближались к побережью Аляски

Как сообщает телеканал CNN, последние два вылета российской авиации были зафиксированы поздно вечером в среду, 19 апреля, и в четверг, 20 апреля. В первом случае к воздушному пространству США приблизились два морских разведчика Ил-38, а на следующий день - два стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные боезаряды.

По информации журналистов, которые ссылаются на источник в Пентагоне, российские самолеты не входили в воздушное пространство США. При этом Минобороны США расценивает эти полеты как "стратегический сигнал", который не представляет "реальной военной угрозы".

В Пентагоне предполагают, что истинным мотивом военного руководства в РФ в данном случае является желание проверить, насколько быстро реагируют американские средства ПВО на приближение российских бомбардировщиков.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали о том, что российская авиация второй раз за сутки была замечена у берегов Аляски. Два бомбардировщика Ту-95 совершили полет у побережья американского штата во вторник, 18 апреля, в пять часов утра по местному времени (16 часов по московскому). Бомбардировщики были замечены в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски. Они пролетели к северу от Алеутских островов.

Это произошло всего через несколько часов после аналогичного инцидента, когда два российских бомбардировщика были замечены в том же районе. Они пролетели на расстоянии около 100 миль (160 километров) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 километрах) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf в понедельник вечером, 17 апреля.

Тогда им на перехват были подняты американские истребители F-22 Raptor и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

F-22 почти полчаса сопровождали российские бомбардировщики во время полета над нейтральными водами в районе Аляски до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Неясно, были ли это одни и те же Ту-95, но, по данным CNN, в Пентагоне заявили, что расценивают произошедшее как два отдельных инцидента.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что в ходе первого инцидента российские бомбардировщики приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

В отличие от первого случая, во второй раз Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки решило не направлять на перехват российским бомбардировщикам истребители США. Вместо этого военные ограничились лишь вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.