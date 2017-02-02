Пентагон: при операции в Йемене могли погибнуть мирные граждане

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bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 09:30
Американские военные признали, что в ходе операции на юге Йемена могли погибнуть мирные граждане, в том числе дети.
Karas Jemene
© AP/Scanpix

Жертвы могли попасть под пулеметный огонь с воздуха, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

Воздушная поддержка была запрошена наземными силами. В операции участвовали "морские котики", которые были десантированы на юге Йемена для атаки на боевиков "Аль-Каиды".

Из техники были задействованы самолет, беспилотники и несколько ударных вертолетов "Апач".

Как сообщали американские военные, бой продолжался 45 минут. Были убиты 14 боевиков, среди них - трое лидеров "Аль-Каиды".

При этом медики, работавшие на месте операции, сообщили, что погибли около 30 мирных граждан, в том числе 10 женщин и детей.

В ходе операции также погиб один американский военнослужащий - Уильям Оуэнс, еще трое получили ранения. Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в военной операции за две недели президентства Дональда Трампа.

Операция в Йемене была запланирована и разработана еще при Бараке Обаме, однако приказ на ее проведение был отдан уже Трампом.

1 февраля президент вместе с дочерью Иванкой сел в вертолет и полетел на авиабазу в Дувре (штат Делавэр), чтобы лично встретить рейс с телом Оуэнса.

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