Пентагон: при операции в Йемене могли погибнуть мирные граждане

Жертвы могли попасть под пулеметный огонь с воздуха, говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

Воздушная поддержка была запрошена наземными силами. В операции участвовали "морские котики", которые были десантированы на юге Йемена для атаки на боевиков "Аль-Каиды".

Из техники были задействованы самолет, беспилотники и несколько ударных вертолетов "Апач".

Как сообщали американские военные, бой продолжался 45 минут. Были убиты 14 боевиков, среди них - трое лидеров "Аль-Каиды".

При этом медики, работавшие на месте операции, сообщили, что погибли около 30 мирных граждан, в том числе 10 женщин и детей.

В ходе операции также погиб один американский военнослужащий - Уильям Оуэнс, еще трое получили ранения. Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в военной операции за две недели президентства Дональда Трампа.

Операция в Йемене была запланирована и разработана еще при Бараке Обаме, однако приказ на ее проведение был отдан уже Трампом.

1 февраля президент вместе с дочерью Иванкой сел в вертолет и полетел на авиабазу в Дувре (штат Делавэр), чтобы лично встретить рейс с телом Оуэнса.