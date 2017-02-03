Пентагон пообещал сокрушительный ответ на попытку агрессии КНДР

"Любое нападение на США или на наших союзников будет отражено, и любое использование ядерного оружия не останется без ответа, который будет эффективным и сокрушительным", - заявил Мэттис перед встречей со своим коллегой из Южной Кореи Хан Мин Ку.

Визит в Сеул стал для Мэттиса первой заграничной поездкой в качестве министра обороны США. В четверг новый глава Пентагона также провел переговоры с премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном, который исполняет обязанности главы государства, а также с президентским советником по вопросам безопасности Ким Гван Чжином.

По словам Мэттиса, визит в столицу Южной Кореи призван подчеркнуть приверженность США существующим между Вашингтоном и Сеулом союзническим обязательствам.

Хан Мин Ку, в свою очередь подчеркнул, что союзники подтвердили свою твердую решимость оставаться непоколебимыми перед различными вызовами и перед лицом противников.

В ходе новогоднего телеобращения лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея вступила в завершающую стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты. По его словам, Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику в отношении страны.

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации заявил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Ранее эксперты Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи заявили, что КНДР к 2020 году может создать ракеты, способные долетать до территории США.

В марте 2016 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное им ядерное испытание и запуск ракеты.

Как отмечают наблюдатели, в 2016 году году КНДР проявила беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.