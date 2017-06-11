Пентагон показал снимки перехвата бомбардировщиков США российским Су-27

На снимках видна группа из двух бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135, уточняет "Интерфакс". Вылет американских самолетов проводился в рамках учений Baltops (Baltic Operations) — крупнейших в этом году международных военно-морских учениях стран НАТО.
О перехвате самолета-заправщика КС-135 российским Су-27 9 июня сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис. Он назвал перехват "безопасным и профессиональным".
6 июня в Минобороны России рассказали, что Су-27 перехватил и сопроводил американский бомбардировщик В-52, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Истребитель вернулся на базу после того, как В-52 удалился от российской границы.
#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 9 июня 2017 г.