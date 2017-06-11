Пентагон показал снимки перехвата бомбардировщиков США российским Су-27

Министерство обороны США опубликовало в своем твиттере фотографии перехвата группы американских стратегических бомбардировщиков российским истребителем Су-27. В Пентагоне отметили, что перехват был безопасным.

На снимках видна группа из двух бомбардировщиков В-1В, одного В-52Н, а также самолета-заправщика КС-135, уточняет "Интерфакс". Вылет американских самолетов проводился в рамках учений Baltops (Baltic Operations) — крупнейших в этом году международных военно-морских учениях стран НАТО.

О перехвате самолета-заправщика КС-135 российским Су-27 9 июня сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис. Он назвал перехват "безопасным и профессиональным".

6 июня в Минобороны России рассказали, что Су-27 перехватил и сопроводил американский бомбардировщик В-52, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Истребитель вернулся на базу после того, как В-52 удалился от российской границы.