Пентагон подтвердил гибель лидера афганского ответвления ИГ

Хасиба, в частности, считают ответственным за вооруженное нападение на военный госпиталь в Кабуле, унесшее более 50 жизней.

Абдул Хасиб и еще ряд полевых командиров группировки были убиты 29 апреля в деревне Ачин, в граничащей с Пакистаном провинции Нангархар. В операции по уничтожению главарей ИГ участвовали рейнджеры армии США, двое из которых были убиты, и афганский спецназ. Операция проводилась при поддержке авиации.

"Эта успешная совместная операция — еще один важный шаг в нашей неослабевающей кампании, цель которой — победить ИГ-Х ["Исламское государство — Хорасан", по названию исторической области, включающей в себя Афганистан] в 2017 году", — говорится в заявлении командующего силами США в Афганистане генерала Джона Николсона.

Ранее американские военные допускали, что среди убитых 29 апреля командиров группировки мог быть лидер всего ИГ-Х. Официально военные этого не подтверждали.

"Исламское государство-Хорасан", оно же "Вилаят Хорасан", известно с января 2015 года. Его первым лидером был назначен Хафиз Саид Хан, который в прошлом году был уничтожен американским беспилотником. Преемником Хана был избран Абдул Хасиб.

Image caption По приказу Хасиба было осуществлено нападение на госпиталь в Кабуле, которое президент Ашраф Гани назвал "попранием всех человеческих ценностей".

Самое кровавое нападение, совершенное, как считается, по приказу Хасиба, произошло 8 марта этого года в Кабуле. Боевики, вооруженные огнестрельным оружием и гранатами, произвели взрывы у ворот госпиталя, после чего открыли огонь по медикам и пациентам.

Перестрелка продолжалась на протяжении несколько часов. Бойцы спецназа, находившиеся на крыше госпиталя, застрелили всех четырех нападавших.

В апреле США развернули наступление на ИГ в Афганистане, применив в районе того же села Ачин одну из самых мощных в своем арсенале неядерных бомб, GBU-43/B MOAB или "мать всех бомб. Ее сбросили на комплекс туннелей, в которых укрывались боевики ИГ.