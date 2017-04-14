Пентагон отказался комментировать возможность превентивного удара по КНДР

 (5)
Deutsche Welle
пятница, 14 апреля 2017 г. 08:20
NBC News сообщил о готовности США нанести предупредительный удар по КНДР, если Пхеньян снова попытается испытать ядерное оружие. Пентагон отказался комментировать военные планы США.
Lėktuvnešis "Carl Vinson"
© AFP / Scanpix

В Пентагоне не обсуждают публично планы военных операций, а также спекуляции вокруг них, заявила агентству Reuters в четверг, 13 апреля, официальный представитель в штаб-квартире американского Минобороны Дана Уайт. Она имела ввиду опубликованную ранее информацию телекомпанией NBC News о готовности США нанести превентивный удар по Северной Корее.

По ее словам, командный состав всегда "рассматривает все виды возможной защиты от любых непредвиденных обстоятельств". Представитель Пентагона также отметила, что приверженность США защите своих союзников, включая Японию и Южную Корею, остается непоколебимой.

13 апреля журналисты NBC News со ссылкой на источники в американских разведывательных структурах сообщили, что США готовы нанести предупреждающий удар по КНДР в случае, если станет очевидно, что Северная Корея готовит новые испытания ядерного оружия.

По данным источников, США разместили примерно в 500 километрах от побережья КНДР два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк". Удар может включать в себя не только массированный обстрел, но и наземные спецоперации, а также кибератаки. При необходимости к удару подключатся тяжелые бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Предложение Назарбаева в Казахстане: латиница против кириллицы

Nursultanas Nazarbajevas
Предложение Назарбаева о переводе казахского языка на латинский алфавит вызвали резонанс в обществе. Одни их поддержали. Другие выразили сомнение в необходимости латинизации языка.

Facebook начал бороться с фейками

Facebook начал бороться с фейками
В соцсети Facebook начали активно бороться с фейковой информацией и фальшивыми аккаунтами. Компания учит пользователей как проверять информацию и следит за подозрительными профилями.

Директор ЦРУ заявил о связях Wikileaks с Россией (8)

Naujasis CŽV vadovas Mike Pompeo
WikiLeaks является "негосударственной враждебной США разведывательной службой", которую часто направляют "такие государственные актеры, как Россия", заявил в четверг, 13 апреля, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео во время своего первого публичного выступления в качестве директора ведомства.

Пентагон отказался комментировать возможность превентивного удара по КНДР (5)

Lėktuvnešis Carl Vinson
NBC News сообщил о готовности США нанести предупредительный удар по КНДР, если Пхеньян снова попытается испытать ядерное оружие. Пентагон отказался комментировать военные планы США.

США применили в Афганистане сверхмощную неядерную бомбу весом 9,5 тонны (33)

Bomba numesta Afganistane
Пентагон впервые в истории США применил свое самое совершенное неядерное оружие, сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую неофициально именуют "матерью всех бомб" (MOAB), нанеся удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники в Пентагоне.
Facebook друзья
Rambler's Top100