Пентагон: один из лидеров "Аль-Каиды" убит в Афганистане

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bbcrussian.com
воскресенье, 26 марта 2017 г. 11:05
Пентагон сообщил о гибели лидера "Аль-Каиды" Кари Ясина в провинции Пактика в Афганистане.
Jamesas Mattisas
© Reuters / Scanpix

По даным ведомства, он ответственен за гибель десятков мирных жителей, а также двух американских солдат.

В заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны США, говорится, что Кари Ясин был убит в результате авиаудара 19 марта.

"Смерть Кари Ясина свидетельствует о том, что террористы, которые порочат ислам и намеренно целятся в невинных людей, не уйдут от правосудия", - заявил министр обороны Джеймс Мэттис.

По информации спецслужб, Ясин - уроженец Пакистана - связан с "Аль-Каидой" и ответственен за подготовку ряда терактов, среди которых взрыв в отеле в Исламабаде 20 сентября 2008 года. Тогда погибли 54 человека, в том числе и посол Чехии, 266 человек получили ранения.

Как отмечается в заявлении Пентагона, это нападение также унесло жизни американских солдат: майора военно-воздушных сил Родольфо Родригеса и офицера ВМФ Мэтью Дж. О'Брайана.

Также в сообщении минобороны США говорится, что Ясин ответствен за нападение в Лахоре в 2009 году: целью атаки стал автобус, в котором находилась команда Шри-Ланки по крикету. Тогда шесть пакистанских полицейских и двое мирных жителей погибли, также шесть членов команды получили ранения.

"Аль-Каида" признана террористической организацией и запрещена в ряде стран, в том числе, в России.

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Пентагон сообщил о гибели лидера "Аль-Каиды" Кари Ясина в провинции Пактика в Афганистане.
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