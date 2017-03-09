Пентагон обвинил Россию в использовании запрещенных крылатых ракет

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NEWSru.com
четверг, 9 марта 2017 г. 07:48
В Пентагоне обвинили России в нарушении договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Paul Selva. militarytimes.com nuotr.

"Россия" развернула крылатую ракету наземного базирования, чтобы создать угрозу для НАТО", — заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва.

"Эта система сама по себе представляет риск для большинства наших объектов в Европе, и мы полагаем, что Россия намеренно развернули ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", — сказал Сельва во время выступления в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, сообщает Reuters.

По его словам, это размещение нарушает "дух и цели" РСМД. Сельва высказал сомнение, что Россия "вернется к соблюдению договора" и добавил, что США надо "искать рычаги давления" на нее.

Как отмечает Reuters, это заявление стало первым публичным подтверждением развертывания ракет после того, как в феврале сообщалось, что РФ, несмотря на договор о ядерных вооружениях, уже несколько лет разрабатывает и испытывает ракету SSC-8 — наземный аналог крылатой ракеты "Калибр-НК".

14 февраля газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации написала, что российские военные тайно развернули новые крылатые ракеты в нарушение договора о контроле над вооружениями.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил РИА "Новости", что все подобные заявления носят голословный характер, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого договора".

Договор 1987 года запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Москва и Вашингтон начали обмениваться обвинениями по поводу несоблюдения договора на фоне украинского кризиса. США заявляет, что Москва нарушила обязательства не производить ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров и пусковые установки этих ракет. В свою очередь, Россия настаивает на том, что Вашингтон нарушает договор, применяя ударные беспилотники и устанавливая противоракеты в Восточной Европе.

В конце марта 2016 года на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама вновь заявил о нарушениях со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

У России тоже не исчезают претензии к США. В 2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров говорил: "В рамках создания глобальной ПРО Вашингтон развернул широкомасштабную программу создания ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными или близкими к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам".

Он предлагал "переподтвердить" международные договоры, обвинив НАТО и США в подрыве международных конструкций безопасности, в частности в Европе. В мае 2016 года, после того как Обама указал на нарушения договора Россией, в МИД РФ повторили, что развертывание системы ПРО США в Европе угрожает безопасности и нарушает договор по ракетам средней и малой дальности.

NEWSru.com
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