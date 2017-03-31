Пентагон обеспокоен активностью России в Афганистане

"Мы наблюдали российскую активность в отношении "Талибана", - заявил Мэттис во время пресс-конференции в Лондоне.

Мэттис подчеркнул, что речь не идет "об оружии и других подобных вещах", однако активность России в Афганистане все же вызывает беспокойство - особенно в свете активности Москвы в других регионах.

Как отметил глава Пентагона, он еще не решил, будет ли рекомендовать увеличить численность американских военных в Афганистане в связи с этим.

Информация о том, что Россия начала процесс сближения с талибами, периодически появляется в СМИ с тех пор, как два с половиной года назад в регионе появилась экстремистская группировка "Исламское государство".

Сообщалось, что Россия усиливает свою моторизованную дивизию численностью 6 тысяч человек, дислоцированную вдоль северной границы Афганистана с Таджикистаном. Объяснялось это стремлением препятствовать проникновению как наркотиков, так и мятежных настроений в Центральную Азию.

В СМИ высказывались предположения о том, что Москва могла начать поставки оружия "Талибану".

В феврале прошлого года в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что его страна и "Талибан" являются единомышленниками в борьбе против ИГ и имеют одни и те же взгляды по поводу США.

В афганских СМИ высказывались опасения, что российско-американское соперничество, которое проявляется, например, в Сирии и на Украине, может распространиться и на опустошенный войной Афганистан.

В феврале Джеймс Мэттис заявил, что США в настоящее время не готовы сотрудничать с России на военном уровне, но готовы к политическому сотрудничеству.

Тогда глава Пентагона отметил, что Россия должна соблюдать международные нормы, включая обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения с НАТО.

По словам Мэттиса, он почти не сомневается в том, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборы в демократических странах.