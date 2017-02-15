Пентагон анонсировал переговоры военачальников России и США в Баку

По данным пресс-службы Пентагона, военачальники "обсудят спектр вопросов, включая текущее состояние американо-российских военных отношений и важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов". Детали повестки дня переговоров не раскрываются, пишет Русская служба Би-би-си.

США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма. Последний раз начальник Генштаба России и председатель комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе.

Переговоры прошли в ходе заседания российско-американской рабочей группы по военному сотрудничеству, деятельность которой была также приостановлена по инициативе Вашингтона в связи с событиями на Украине.

При этом представители российского и американского оборонных ведомств координировали действия авиации в небе над Сирией для избежания инцидентов при проведении авиаударов. В то же время представители командования армии США неоднократно подчеркивали, что более широкого сотрудничества с Россией в связи с ее военной кампанией в Сирии не предполагается.

Западные дипломаты высказывали обеспокоенность ситуацией в Сирии и говорили о необходимости сотрудничества России и Запада для преодоления гуманитарного кризиса в стране. По их мнению, одним из главных препятствий для урегулирования ситуации в Сирии является отсутствие согласия России и США по ключевым вопросам.