Пентагон анонсировал переговоры военачальников России и США в Баку

 (4)
bbcrussian.com
среда, 15 февраля 2017 г. 18:36
Министерство обороны США объявило о проведении в четверг в Баку встречи главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это первая встреча на таком высоком уровне за три года.
Pentagonas
© AFP/Scanpix

По данным пресс-службы Пентагона, военачальники "обсудят спектр вопросов, включая текущее состояние американо-российских военных отношений и важность последовательной и ясной связи между военными в целях предотвращения просчетов и потенциальных кризисов". Детали повестки дня переговоров не раскрываются, пишет Русская служба Би-би-си.

США заморозили двусторонние военные связи с Россией весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и аннексией Крыма. Последний раз начальник Генштаба России и председатель комитета начальников штабов США встречались в конце января 2014 года в Брюсселе.

Переговоры прошли в ходе заседания российско-американской рабочей группы по военному сотрудничеству, деятельность которой была также приостановлена по инициативе Вашингтона в связи с событиями на Украине.

При этом представители российского и американского оборонных ведомств координировали действия авиации в небе над Сирией для избежания инцидентов при проведении авиаударов. В то же время представители командования армии США неоднократно подчеркивали, что более широкого сотрудничества с Россией в связи с ее военной кампанией в Сирии не предполагается.

Западные дипломаты высказывали обеспокоенность ситуацией в Сирии и говорили о необходимости сотрудничества России и Запада для преодоления гуманитарного кризиса в стране. По их мнению, одним из главных препятствий для урегулирования ситуации в Сирии является отсутствие согласия России и США по ключевым вопросам.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Пентагон анонсировал переговоры военачальников России и США в Баку (4)

Pentagonas
Министерство обороны США объявило о проведении в четверг в Баку встречи главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Это первая встреча на таком высоком уровне за три года.

Трамп: Россия отобрала Крым у Украины при Обаме (59)

Трамп: Россия отобрала Крым у Украины при Обаме
Президент США Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что Россия захватила Крым во времена президентства его предшественника Барака Обамы.

Хакер Глазастиков: кто такой, в чем провинился и чем занимается в Эстонии (3)

Хакер Глазастиков: кто такой, в чем провинился и чем занимается в Эстонии
Delfi подготовил подборку фактов: кто такой — бежавший в Эстонию хакер из группировки "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков, чем успел прославиться и чем собирается у нас заниматься.

Мэттис назвал НАТО фундаментом трансатлантических отношений (2)

Jamesas Mattisas
"НАТО - самый успешный военный союз в истории", - заявил новый глава Пентагона на встрече министров обороны Cевероатлантического альянса в Брюсселе.

Трамп обвинил спецслужбы в сливе информации прессе (8)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп обвинил американское разведывательное сообщество в незаконном предоставлении информации газетам New York Times и Washington Post.
Facebook друзья
Rambler's Top100