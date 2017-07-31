Пенс назвал Россию главной угрозой для стран Балтии

По словам Пенса, Москва продолжает "пытаться силой перекроить международные границы, подрывать демократию в суверенных государствах и настраивать свободные страны Европы друг против друга".

После встречи с президентами Эстонии, Латвии и Литвы (стран-членов НАТО) Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать поддержку этим государствам.

"Сильный и единый блок НАТО сегодня является более необходимым, чем когда-либо с момента падения коммунизма четверть века назад", - отметил вице-президент.

"И ни одна угроза не нависает над странами Балтии шире, чем спектр агрессии со стороны непредсказуемого соседа с востока", - заявил Пенс.

Он также добавил, что США готовы защищать безопасность прибалтийских стран. Россия тем временем готовится к крупным военным учениям, которые пройдут в августе совместно с армией Беларуси.

"Лучшие дни"

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва сократит число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек. Таким образом, численность персонала американских дипмиссий в России станет такой же, как и российский персонал в Америке - по 455 человек с каждой стороны.

По словам Путина, решение Кремля объясняется тем, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений", одобрив новые санкции против Москвы.

Комментируя эти меры со стороны России, Пенс подчеркнул, что они "не остановят приверженности США к обеспечению нашей безопасности и безопасности наших партнеров".

При этом Пенс отметил, что власти США надеются на "лучшие дни, лучшие отношения с Россией".

Четырехдневное турне Майка Пенса охватывает три города - Таллин, Тбилиси и Подгорицу. Все три страны, столицы которых посещает вице-президент, "обеспокоены российской угрозой", говорят аналитики.

Турне Пенса началось в воскресенье. В этот же день в Грузии на военном аэродроме в Вазиани начались многонациональные военные учения "Достойный партнер", в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО.