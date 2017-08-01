Пенс анонсировал скорое подписание Трампом закона о санкциях против РФ

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Deutsche Welle
вторник, 1 августа 2017 г. 12:10
По словам вице-президента США Майка Пенса, глава Белого дома Дональд Трамп "очень скоро" подпишет закон об ужесточении санкций в отношении России. Об этом Пенс заявил во вторник, 1 августа, выступая в Тбилиси на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает DW.
© AP / Scanpix

"В скором времени президент Трамп окончательно утвердит санкции против России, и это станет четким сигналом для всех наших союзников", - заявил американский вице-президент по завершении переговоров с грузинским премьером.

Майк Пенс уточнил, что США хотят отменить санкции и наладить отношения с Кремлем, но "это будет возможно только после того, как Россия откажется от своих деструктивных действий".

Указав, что Россия продолжает оккупировать пятую часть территории Грузии, Пенс подчеркнул, что Вашингтон относится к этому с резким осуждением.

Как пишет Newsru.com, около 11:00 вторника агентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса сообщило, что американский лидер Дональд Трамп якобы подписал законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, а также ограничивающий его право на отмену ограничений без одобрения конгресса. Позже сообщение было аннулировано.

В исправленном сообщении "Интерфакс" передал, что вице-президент США рассказал о скором принятии закона о санкциях на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили.

Deutsche Welle
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