Пенс анонсировал скорое подписание Трампом закона о санкциях против РФ

"В скором времени президент Трамп окончательно утвердит санкции против России, и это станет четким сигналом для всех наших союзников", - заявил американский вице-президент по завершении переговоров с грузинским премьером.

Майк Пенс уточнил, что США хотят отменить санкции и наладить отношения с Кремлем, но "это будет возможно только после того, как Россия откажется от своих деструктивных действий".

Указав, что Россия продолжает оккупировать пятую часть территории Грузии, Пенс подчеркнул, что Вашингтон относится к этому с резким осуждением.

Как пишет Newsru.com, около 11:00 вторника агентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса сообщило, что американский лидер Дональд Трамп якобы подписал законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, а также ограничивающий его право на отмену ограничений без одобрения конгресса. Позже сообщение было аннулировано.

В исправленном сообщении "Интерфакс" передал, что вице-президент США рассказал о скором принятии закона о санкциях на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Геогрием Квирикашвили.