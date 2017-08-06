Пекин Пхеньяну: послушайтесь ООН и прекратите ракетные испытания

Резолюция ООН - ответ на запуски межконтинентальных баллистических ракет - принята по инициативе Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.

Из-за новых санкций Северная Корея потеряет почти 1 млрд долларов ежегодных экспортных доходов.

Глава МИД Китая Ван И пообщался с северокорейским коллегой Ли Ен Хо на Региональной конференции по безопасности в Маниле и призвал Пхеньян сделать выводы. Как отреагировал Ли Ен Хо, не сообщается.

По словам китайского дипломата, "санкции необходимы, но не являются конечной целью". Цель же - возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Ван И, обстановка в регионе приближается в критической точке, и необходимо сделать все, чтобы не допустить обострения.

Ван И, по его словам, призвал коллегу из Северной Кореи соблюдать резолюции ООН и не провоцировать международное сообщество новыми испытаниями.

Самые суровые санкции

Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении какой-либо страны в современной истории, прокомментировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.

После одобрения ограничительных мер президент США Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество постоянных членов Совбеза - Россию и Китай.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выходить далеко за пределы атмосферы Земли. Использование крутых траекторий с большими высотами позволяет Северной Корее избегать пролета ракет над соседними странами.

Несмотря на продолжающиеся испытания, некоторые эксперты полагают, что у Северной Кореи пока еще нет возможности минимизировать ядерную боеголовку до размера, который бы позволил монтировать ее на ракету большой дальности, а также обеспечивать ее надежную доставку к цели.

Другие, однако, считают, что, судя по тому, как идут дела, Пхеньян может преодолеть эти проблемы и в течение 5-10 лет создать ядерное оружие, которое может быть использовано для удара по США.