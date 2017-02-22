Патологоанатом: для определения причины смерти Чуркина нужны новые проверки

 (26)
rus.DELFI.lv
среда, 22 февраля 2017 г. 08:52
Для определения причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина требуются дополнительные проверки, заявил нью-йоркский патологоанатом, проводивший вскрытие тела дипломата.
Rusijos ambasadorius prie JT Vitalijus Čiurkinas
© AFP/Scanpix

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. В анатомическом центре Нью-Йорка заявили, что необходимы дальнейшие проверки, которые обычно содержат токсикологические и другие анализы, на что может потребоваться еще неделя.

Патологоанатомам обязательно надо выяснять причины смертей, чтобы узнать, являются ли они насильственными, самоубийствами или вызваны другими, подозрительными обстоятельствами. В большинстве случаев, когда анатомический центр выясняет причину смерти, она не является подозрительной.

Чуркин скоропостижно скончался от сердечного приступа, сообщает The New York Post. Дипломат находился в здании российского посольства, когда почувствовал недомогание в связи с "проблемами с сердцем". Он был экстренно госпитализирован, но умер в больнице.

21 февраля Совет Безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о постпреде России Виталии Чуркине, передает РИА "Новости". Уточняется, что Совбез проводит открытое заседание по теме конфликтов в Европе. Встречу открыл постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Как председатель Совета Безопасности, я объявляю минуту молчания в связи с кончиной Виталия Чуркина", — сказал он.

Россия на заседании представлена исполняющим обязанности постпреда России при ООН Петром Ильичевым.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразили соболезнования в связи с кончиной российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992 стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. В дальнейшем занимал пост посла в Канаде, посла по особым поручениям. С апреля 2006 года — постоянный представитель России при ООН.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США (3)

Суд в Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США
Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Прокуратура Украины сочла изменой призыв депутата отдать Крым в аренду России (5)

Прокуратура Украины сочла изменой призыв депутата отдать Крым в аренду России
Украинские следственные органы возбудили в отношении депутата Верховной рады страны Андрея Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе и разногласий с Москвой по поводу аннексированного Россией Крыма.

Патологоанатом: для определения причины смерти Чуркина нужны новые проверки (26)

Rusijos ambasadorius prie JT Vitalijus Čiurkinas
Для определения причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина требуются дополнительные проверки, заявил нью-йоркский патологоанатом, проводивший вскрытие тела дипломата.

Порошенко: На признание РФ "паспортов" нужно ответить санкциями (71)

Порошенко: На признание РФ паспортов нужно ответить санкциями
Ответом на признание государством-агрессором Россией "документов" организаций ДНР и ЛНР должно стать ужесточение санкций. Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

В штаб-квартире партии Марин Ле Пен прошли обыски (10)

В штаб-квартире партии Марин Ле Пен прошли обыски
Следователи подозревают "Национальный фронт" Марин Ле Пен в нецелевом расходовании средств из фондов Европарламента.
Facebook друзья
Rambler's Top100