Патологоанатом: для определения причины смерти Чуркина нужны новые проверки

Для определения причины смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина требуются дополнительные проверки, заявил нью-йоркский патологоанатом, проводивший вскрытие тела дипломата.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. В анатомическом центре Нью-Йорка заявили, что необходимы дальнейшие проверки, которые обычно содержат токсикологические и другие анализы, на что может потребоваться еще неделя.

Патологоанатомам обязательно надо выяснять причины смертей, чтобы узнать, являются ли они насильственными, самоубийствами или вызваны другими, подозрительными обстоятельствами. В большинстве случаев, когда анатомический центр выясняет причину смерти, она не является подозрительной.

Чуркин скоропостижно скончался от сердечного приступа, сообщает The New York Post. Дипломат находился в здании российского посольства, когда почувствовал недомогание в связи с "проблемами с сердцем". Он был экстренно госпитализирован, но умер в больнице.

21 февраля Совет Безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о постпреде России Виталии Чуркине, передает РИА "Новости". Уточняется, что Совбез проводит открытое заседание по теме конфликтов в Европе. Встречу открыл постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Как председатель Совета Безопасности, я объявляю минуту молчания в связи с кончиной Виталия Чуркина", — сказал он.

Россия на заседании представлена исполняющим обязанности постпреда России при ООН Петром Ильичевым.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразили соболезнования в связи с кончиной российского постпреда при ООН Виталия Чуркина, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Виталий Чуркин поступил на дипломатическую службу в 1974 году, в 1992 стал замминистра иностранных дел России. С 1994 по 1998 год — посол России в Бельгии, постпред при НАТО. В дальнейшем занимал пост посла в Канаде, посла по особым поручениям. С апреля 2006 года — постоянный представитель России при ООН.