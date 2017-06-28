ПАСЕ призывает Белоруссию остановить строительство БелАЭС

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BNS
среда, 28 июня 2017 г. 18:01
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время пленарной сессии в Страсбурге во вторник приняла резолюцию "Ситуация в Беларуси", в которой призывает остановить строительство Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
© DELFI / Domantas Pipas

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что призыв ПАСЕ - это еще один голос международного сообщества, не обращать внимания на который сложно.

"Каждый голос международной организации, мнение по этому вопросу, конкретные призывы остановить строительство БелАЭС из-за нарушений, из-за неуважения к международным стандартам охраны окружающей среды следует приветствовать. Мы стараемся консолидировать международное мнение, международные организации", - сказал Л. Линкявичюс.

В резолюции говорится, что Беларусь нарушила многие международные требования безопасного строительства, выбрав неподходящую и небезопасную строительную площадку. Последствия этого небезопасного проекта могут быть губительными не для одного государства Европы и его жителей.

Также подчеркивается, что обеспокоенность по поводу несоблюдения требований безопасности выразили многие компетентные международные организации - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Конвенция о международной безопасности и Конвенция Эспо, Орхусская конвенция, Хельсинкская конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, структуры Евросоюза, ООН и другие ее организации.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Правительство Литвы утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отрицает.

BNS
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