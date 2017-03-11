ПАСЕ подготовит доклад по делу об убийстве Бориса Немцова

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за подготовку собственного доклада об обстоятельствах убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее задание получит юридический комитет ПАСЕ, сообщает в пятницу, 10 марта, РИА "Новости". За подготовку доклада по "делу Немцова" высказались 19 депутатов постоянного комитета ПАСЕ, 8 выступили против, а остальные воздержались.
Кроме того, 10 марта российские депутаты приняли участие в заседании ПАСЕ в Мадриде по инициативе главы Парламентской ассамблеи Педро Аграмунта в рамках восстановления двусторонних контактов. "Сохранение диалога важно, потому что только путем диалога мы можем двигаться дальше вместе и, я надеюсь, улаживать разногласия, которые разделяют нас, сконцентрировавшись на том, что нас объединяет - на целях и задачах, ценностях и стандартах Совета Европа", - цитирует агентство слова Аграмунта после его встречи с депутатами Госдумы.
Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. После этого российская делегация в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. В частности, в текущем году РФ не стала подавать запрос на подтверждение полномочий своей делегации.