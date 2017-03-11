ПАСЕ подготовит доклад по делу об убийстве Бориса Немцова

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Deutsche Welle
суббота, 11 марта 2017 г. 11:27
Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы подготовит доклад об обстоятельствах убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. За это решение проголосовали 19 депутатов ПАСЕ.
© AP/Scanpix

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за подготовку собственного доклада об обстоятельствах убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующее задание получит юридический комитет ПАСЕ, сообщает в пятницу, 10 марта, РИА "Новости". За подготовку доклада по "делу Немцова" высказались 19 депутатов постоянного комитета ПАСЕ, 8 выступили против, а остальные воздержались.

Кроме того, 10 марта российские депутаты приняли участие в заседании ПАСЕ в Мадриде по инициативе главы Парламентской ассамблеи Педро Аграмунта в рамках восстановления двусторонних контактов. "Сохранение диалога важно, потому что только путем диалога мы можем двигаться дальше вместе и, я надеюсь, улаживать разногласия, которые разделяют нас, сконцентрировавшись на том, что нас объединяет - на целях и задачах, ценностях и стандартах Совета Европа", - цитирует агентство слова Аграмунта после его встречи с депутатами Госдумы.

Россию лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. После этого российская делегация в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. В частности, в текущем году РФ не стала подавать запрос на подтверждение полномочий своей делегации.

Deutsche Welle
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